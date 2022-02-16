Россельхозбанк профинансировал АПК Смоленской области на 1,3 млрд рублей в 2021 году. Фото предоставлено героем публикации.

В 2021 году финансирование отрасли АПК Смоленщины Россельхозбанком составило 1,3 млрд рублей. При этом на проведение сезонно-полевых работ аграриям в прошлом году было выделено 303,2 млн рублей, а финансирование экспортно ориентированных компаний АПК региона составило 268,1 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году при участии РСХБ было реализовано четыре инвестиционных проекта на общую сумму 214 млн. рублей.

Россельхозбанк профинансировал АПК Смоленской области на 1,3 млрд рублей в 2021 году. Фото предоставлено героем публикации.

Сельское хозяйство находится в числе самых востребованных секторов экономики области и является приоритетным направлением развития региона, формирующим агропродовольственный рынок и трудовой потенциал сельских территорий. Об этом говорили и на совещании об итогах работы АПК Смоленской области за 2021 год под председательством заместителя губернатора — начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Александра Царева. В нем приняли участие представители органов местной власти, профильных федеральных структур, а также кредитных организаций, в том числе и Россельхозбанка.

«Хочу отметить, что мы позиционируем себя как социально ответственный банк, как основу финансовой системы сельского хозяйства региона, поэтому всегда принимаем самое активное участие в обсуждении социально-экономического развития сельских территорий, а также участвуем в реализации проектов, поддерживаемых властями Смоленщины», — заявил по итогам совещания директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.