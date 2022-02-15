Россельхозбанк в Смоленске наградил победителя национальной премии «Бизнес-Успех»

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На мероприятии представители Смоленского филиала Россельхозбанка наградили победителя премии в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» предпринимателя Анатолия Сидоренко.

Организаторами премии выступили АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», «Опора России», АСИ, Общественная палата РФ и Корпорация «Синергия». Региональный этап премии «Бизнес-Успех» реализуется при поддержке Администрации Смоленской области и Департамента инвестиционного развития Смоленской области. Партнер номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» и официальный спонсор премии – Россельхозбанк.

«Мы с огромным уважением относимся к тому, что делают предприниматели вне зависимости от уровня бизнеса и этапа, на котором он находится. Не отступать от своих целей, всем – только вперед и только с улыбкой», – пожелал предпринимателям первый заместитель начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области Станислав Кулажников.

Первый вице-президент «Опоры России», Азат Газизов, в свою очередь отметил, что одна из ключевых задач премии – популяризация образа предпринимателя как творца. «Образ предпринимателя как человека-созидателя, вокруг которого возникает жизнь, который создает новые рабочие места, развивает территорию, такого просто не было. И тогда появилась идея популяризировать предпринимателя, особенно в регионах, и поднимать их на федеральный уровень. Там, где предприниматель — там возникает жизнь, растут города и поэтому форум так и называется «Территория бизнеса — территория жизни», — добавил он.

«Подобного рода мероприятия дают шанс предпринимателям продемонстрировать свой потенциал и представить проекты. Так как премия «Бизнес-Успех» является национальной и проходит во многих регионах России, у каждого участника есть уникальная возможность заявить о себе на всю страну. Для нас же огромную гордость составляет тот факт, что клиент Смоленского регионального филиала стал лауреатом премии «Бизнес-Успех». Двери нашего банка открыты для всех представителей бизнеса, я надеюсь, что общими усилиями мы добьемся успеха» — прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Анатолий Сидоренко, получивший премию в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», реализует в регионе два проекта в области АПК — владеет молочной фермой, расположенной в г. Ярцево Смоленской области, (ГКФХ Сидоренко Анатолий Владимирович) и предприятием ООО «ТПК «Привопье», на котором производится переработка мяса.

«Я очень рад, что моя команда одержала победу в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Эмоции счастья, радости и гордости переполняют меня. С уверенностью могу сказать, если жизнь дает вам возможность получить то, о чем вы мечтаете, не упускайте ее. Пробуйте, боритесь и никогда не сдавайтесь. Так же я хочу адресовать слова благодарности Смоленскому филиалу Россельхозбанка за награду», — отметил на вручении Анатолий Сидоренко.

Россельхозбанк является официальным партнером премии «Бизнес-Успех» с 2016 года. По инициативе банка учреждена номинация «Лучший сельскохозяйственный проект», нацеленная на популяризацию значимости сельского труда и современного предпринимательского подхода при ведении фермерского хозяйства на малых территориях.