Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

В Смоленске в ближайшие месяцы отроют новый детский сад. Его название уже известно - «Ласточка». Красивое современное трёхэтажное здание разместилось на улице Свердлова и стало настоящим украшением этого района. Садик рассчитан на 110 детей от 3 до 7 лет, всего здесь будут функционировать 6 групп.

Готовность дошкольного учреждения к работе проверил на прошлой неделе губернатор Алексей Островский. Глава региона побывал на объекте и оценил созданные для ребят условия.

«Здание практически полностью готово к эксплуатации - оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, тренажёрный зал, зал для гимнастических и музыкальных занятий, театральная студия, костюмерная, изостудия, медицинский блок. Прилегающая территория благоустроена, установлены спортивная и игровые площадки. Одним словом, в наличии есть все для занятий и творчеством, и спортом!» - отметил Алексей Островский.

По словам заведующей детским садом Ирины Витальевны Жернаковой, жители Заднепровья очень ждут ввода в эксплуатацию дошкольного учреждения. Сейчас закупается оставшийся инвентарь, идут процедуры получения санэпидзаключения и лицензирования, необходимые для образовательной деятельности. Пока штат «Ласточки» не укомплектован, но набор сотрудников начнётся в ближайшие дни.

«Уверен, что малышам здесь будет комфортно и уютно. А мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы новый детский сад как можно скорее начал свою работу», - пообещал глава региона.