В Смоленске в IV квартале 2021 года демонтировали более 30 незаконных ларьков

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Жители Смоленска уже привыкли к тому, что купить продукты или непродовольственные товары можно не только в магазинах и супермаркетах, но и в небольших торговых точках, которые расположены по всему областному центру. Ларьки, павильоны, автофургоны и палатки уже стали частью городской среды.

К сожалению, в погоне за прибылью некоторые предприниматели ставят свои объекты торговли самовольно, работая, таким образом, на незаконных основаниях. Владельцы не вносят арендную плату в городскую казну, из-за чего бюджет ежегодно теряет сотни тысяч рублей, которые можно было направить на закупку той же коммунальной техники и иные цели.

О незаконно работающих в Смоленске нестационарных торговых объектах и их легализации говорили на прошлой неделе на совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского.

Как доложил глава города Андрей Борисов, администрация проводит планомерную работу по выявлению и сносу нелегальных точек.

Так, в IV квартале прошлого года в Смоленске 16 незаконных ларьков по требованию мэрии демонтировали сами владельцы. 15 «нелегалов» были снесены принудительно. Напомним, что в соответствии с решением Смоленского горсовета расходы по демонтажу объекта взыскиваются с его собственника и поступают в бюджет города. Павильон возвращается владельцу только после того, как он оплатит демонтаж.

Специалисты городской администрации регулярно проводят рейды и формируют перечень объектов, с владельцами которых не подписаны договоры, в том числе на основе данных ресурсоснабжающих организаций. Однако на месте снесённых торговых точек порой возникают новые.

«По моему убеждению, масштабы этой работы пока не значительны. Её нужно интенсифицировать, более плотно взаимодействуя с сетевыми организациями и Госжилинспекцией (в части выявления и демонтажа незаконных торговых объектов, размещаемых на придомовых территориях)», - прокомментировал ситуацию глава региона.

Власти подчёркивают: нет цели чинить препятствия для работы малого бизнеса, однако предприниматели должны соблюдать «правила игры» и не уродовать облик областного центра. В противном случае они рискуют попасть в «чёрный список».

«Значимость малого предпринимательства в развитии торговли и создаваемые рабочие места в этом секторе крайне важны для нас. Но все должно быть в рамках действующего законодательства, - подчеркнул Алексей Островский. - Поэтому главное - постараться убедить владельцев незаконно установленных торговых точек легализовать свой бизнес. Такие примеры обратной связи с их стороны уже есть. И только в отношении тех предпринимателей, кто не захочет перейти в предложенное правовое поле, продолжим реализовывать комплекс выработанных мер, чтобы постепенно приводить установку нестационарных торговых объектов в соответствие с утверждённой городской схемой их размещения».