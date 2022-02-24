Какие еще сельские Дома культуры в Смоленской области станут лучше?

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Федеральный проект «Культура малой родины» – это история о сохранении и создании досуга для жителей маленьких городов и сел Смоленщины. Он начал свою работу в 2017 году. Тогда сложно было представить, что сельские Дома культуры смогут рассчитывать на ежегодную финансовую поддержку. Для муниципальных, и уж тем более сельских бюджетов изыскать средства на глобальное обновление – непосильная задача.

Направлений в работе проекта два – ремонт и оснащение материально-технической базой. За пять лет в проекте приняли участие более 200 учреждений культуры из каждого района Смоленской области. К делу подходят комплексно – некоторые ДК становятся участниками проекта на протяжении нескольких лет. Там, где ситуация совсем плачевная, действуют сразу два проекта «Культура малой родины» и нацпроект «Культура».

В 2022 году в список на обновление попали около 30 учреждений культуры.

В Гагаринском районе закончат работы в Клушинском сельском Доме культуры – на малой родине первого космонавта Юрия Гагарина. Ранее здесь ремонтировали само здание, в этом году приобретут кресла для зрительного зала и жалюзи для гагаринской комнаты.

– За время реализации партпроекта здание заметно преобразилось, замечательно, что в этом году будет продолжена работа в этом направлении, – отметила глава района Полина Хомайко.

В Вязьме в проект вошли сразу три сельских Дома культуры. В Кайдаковском запланирован ремонт зрительного зала, в Шимановском замена окон, а в Шуйский ДК будет приобретено новое оборудование, кресла для зрительного зала и сценические костюмы для творческих коллективов.

В Смоленском районе в проект «Культура малой родины» попали Денисовский и Михновский учреждения культуры. На месте обсудили детали предстоящего ремонта депутаты областной Думы Артем Малащенков и Виктор Разуваев. В Михновском ДК полностью заменят отмостку, установят систему водоотведения на крыше. В Денисовском Доме культуры заменят аварийное крыльцо и частично окна.

Издешковский Дом культуры Сафоновского района ждет капитальный ремонт. Он участвует сразу в двух проектах – партийном и национальном. Глава района Александр Лапиков отметил, что предстоит большая, но долгожданная работа. Кровлю отремонтируют в Рыбковском ДК.

В Дорогобужском районе приобретут кресла в зрительный зал ДК «Лира». Ранее по инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова на капитальный ремонт удалось привлечь средства из федерального бюджета. Также преображение затронет Фрунзенский ДК.

В Ярцеве средства выделены на текущий ремонт помещений районного центра культуры и искусств, который благоустраивают уже несколько лет. Аппаратуру приобретут для Капыревщинского сельского Дома культуры.

В Кардымовском районе продолжится благоустройство Соловьевского Дома культуры. Здесь поменяют кресла в зрительном зале, – рассказал депутат областной Думы Сергей Шелудяков.

В Темкине благодаря «Культуре малой родины» обеспечат доступность для маломобильных жителей – установят пандусы в Кикинском ДК. Также приобретут кресла в зрительный зал и аппаратуру. По нацпроекту «Культура» здесь отремонтируют фасад здания, системы отопления и водоснабжения.

В Сычевке средства выделят на замену отопительной системы Никитского сельского Дома культуры. В Голынковском Доме культуры в Рудне отремонтируют санузел. В Демидовском ДК установят новые окна. В Ситьковский сельский клуб в Велиже приобретут новую мебель, одежду сцены и музыкальное оборудование.

Проект «Культура малой родины» в этом году преобразит Дома культуры в Глинке, Духовщине, Красном, Угре, Новодугино, Хиславичах, Шумячах, Холм-Жирковском и Рославле.

За каждым из Домов культуры, вошедших в проект, будет закреплен куратор «…для того, чтобы оперативно решать проблемные вопросы, часто возникающие во время ремонтных работ», – ранее отмечал председатель облдумы Игорь Ляхов.