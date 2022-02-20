«Единая Россия» в Смоленске окажет гуманитарную помощь эвакуированным жителям с Донбасса

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Реготделение «Единой России» в Смоленске окажет гуманитарную помощь эвакуированным жителям с Донбасса. Каждый смолянин может внести свой вклад, передав вещи и продукты через общественную приемную партии.

Уже определен перечень вещей первой необходимости для эвакуированных семей, детей и пожилых граждан.

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах для отправки в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, актив «Единой России», депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

В Смоленске штаб организован на базе общественной приемной партии по адресу Карла Маркса,14. Уточнить информацию можно по номеру - 31-95-13.

В списке необходимого:

− сдобные изделия

− чай, кофе

− мыльные принадлежности

− туалетные наборы

− одноразовая посуда

− средства индивидуальной защиты

– детское питание (сухое)

− cух.пайки/бутылки питьевой воды

− зубная паста/зубные щетки

− шампуни

− мыло/гели для душа

− полотенца

− детские памперсы

− туалетная бумага

− средства женской гигиены

− влажные салфетки

− одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки)

− кулеры

– бутилированная вода 25 л

− постельное белье

− тепловые пушки

− удлинители

− электрочайники.

Ко всем неравнодушным жителям Смоленской области обратился секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов:

«Дорогие смоляне, сегодня как никогда напряжена обстановка вокруг Донецкой и Луганской областей. Ведется массированный обстрел этих территорий. Сотни тысяч граждан бросились в поисках спасения в соседнюю Ростовскую область. Их нужно встретить, обогреть, накормить. Не останемся в стороне, пожертвуем то, что может каждый из нас, и окажем посильную гуманитарную помощь беженцам. Для того, чтобы хотя бы на первое время обеспечить им комфортные условия для проживания».