«Единая Россия» в Смоленске окажет гуманитарную помощь эвакуированным жителям с Донбасса

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Реготделение «Единой России» в Смоленске окажет гуманитарную помощь эвакуированным жителям с Донбасса. Каждый смолянин может внести свой вклад, передав вещи и продукты через общественную приемную партии.
Уже определен перечень вещей первой необходимости для эвакуированных семей, детей и пожилых граждан.
«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах для отправки в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По его словам, актив «Единой России», депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.
В Смоленске штаб организован на базе общественной приемной партии по адресу Карла Маркса,14. Уточнить информацию можно по номеру - 31-95-13.
В списке необходимого:
− сдобные изделия
− чай, кофе
− мыльные принадлежности
− туалетные наборы
− одноразовая посуда
− средства индивидуальной защиты
– детское питание (сухое)
− cух.пайки/бутылки питьевой воды
− зубная паста/зубные щетки
− шампуни
− мыло/гели для душа
− полотенца
− детские памперсы
− туалетная бумага
− средства женской гигиены
− влажные салфетки
− одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки)
− кулеры
– бутилированная вода 25 л
− постельное белье
− тепловые пушки
− удлинители
− электрочайники.
Ко всем неравнодушным жителям Смоленской области обратился секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов:
«Дорогие смоляне, сегодня как никогда напряжена обстановка вокруг Донецкой и Луганской областей. Ведется массированный обстрел этих территорий. Сотни тысяч граждан бросились в поисках спасения в соседнюю Ростовскую область. Их нужно встретить, обогреть, накормить. Не останемся в стороне, пожертвуем то, что может каждый из нас, и окажем посильную гуманитарную помощь беженцам. Для того, чтобы хотя бы на первое время обеспечить им комфортные условия для проживания».