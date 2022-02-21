Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров

Фото: АО «Россельхозбанк».

В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. Приняла участие в съезде и делегация из Смоленской области.

На Смоленщине в 2021 году Россельхозбанк профинансировал фермеров на 113,4 млн рублей, то есть на 47,1 млн рублей больше по сравнению с 2020 годом.

«Я уверен, что своевременная финансовая поддержка посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Мы как профильный банк прекрасно это понимаем и делаем все возможное для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации», - прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Одним из центральных событий съезда стало выступление Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова. В 2021 году РСХБ прокредитовал фермеров на 102 млрд рублей, что на 40 % больше чем годом ранее. Борис Листов подчеркнул, что пожелания фермеров – основа для доработки продуктовой линейки и сервисов Банка.

«Я регулярно встречаюсь с руководителями и сотрудниками фермерских хозяйств. Это позволяет оперативно получать обратную связь от фермеров и быстро реагировать на ваши запросы. Одним из главных итогов такого диалога стало новое современное ДБО для юридических лиц. Сегодня я рад объявить, что мы запускаем это приложение – Свой Бизнес. Теперь вне зависимости от местонахождения вы сможете совершать все основные операции со смартфона. Без преувеличения могу сказать, что фермеры выступили соавторами данного продукта, определив необходимый функционал и приняв участие в тестировании ДБО», - отметил Борис Листов.

Глава РСХБ подчеркнул, что банк целенаправленно разрабатывает и внедряет комплекс мер и инструментов, которые призваны сделать работу фермеров более эффективной, а необходимые им ресурсы доступнее.

«Задача Россельхозбанка - чтобы у фермеров было не только минимально необходимое, но и максимально возможное. Крупные агрокомплексы имеют свои научно-исследовательские центры и ИТ-подразделения, которые следят за новыми трендами. У фермеров такой инфраструктуры нет. Поэтому Россельхозбанк взял решение этой задачи на себя. Наши цифровые платформы СвоёФермерство, Своё Родное, Я в Агро позволяют значительно упростить процессы закупок, снабжения, выхода на рынок, подбора и обучения специалистов», – добавил Борис Листов.

Однако, по его словам, любые технологии бессмысленны, если нет специалистов, которые знают, как с ними обращаться. «Понимая, что на фермера не работает кадровое агентство, мы решили взять роль по развитию кадрового потенциала на себя», - отметил глава Россельхозбанка.

С этой целью была открыта «Школа фермера», где обучаютвсему, что необходимо для старта и развития агробизнеса. В прошлом году «Школа Фермера» заработала в 50 регионах и выпустила почти 2000 специалистов. В этом году «Школа фермера» охватит почти все субъекты РФ и станет Всероссийским образовательным проектом. Кроме того, банк поддерживает специальными стипендиями наиболее талантливых студентов агровузов.

Напомним, что Смоленская область вошла в число 50 регионов страны, где был организован масштабный образовательный проект. «Школа фермера» дала нашему региону 33 квалифицированных специалиста, и все они готовы связать свою жизнь с сельским хозяйством, реализовать проекты в аграрной сфере.

После выступления Бориса Листова фермеры выразили благодарность за запуск «Школы фермера» и приложения Своё Родное. По их словам, образовательный проект и маркетплейс помогают качественно улучшить бизнес.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежностикрупнейших российских банков.

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