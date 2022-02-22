РСХБ: Жители Смоленской области наращивают интерес к приобретению монет

В офисах Смоленского филиала Россельхозбанка клиенты могут выбрать из более 20 видов памятных и более 90 видов памятных иностранных монет, а также инвестиционных монет. Фото: РСХБ.

За 2021 год Смоленский филиал РСХБ реализовал более 1 000 монет из серебра и золота из них 506 инвестиционных. Более 70% монет приобретено в офисах Смоленска, порядка 30% — в областных офисах.

«Клиенты банка придерживаются мнения, что вложения в инвестиционные монеты из драгоценных металлов – очень надежное и верное решение. Таким способом они смогут не только сохранить свои финансы, вложенные в покупку, но и уберечь их от инфляции, и даже выйти в плюс. При этом смоляне приобретают монеты и как инструмент долгосрочного вложения денежных средств, и в качестве достойного памятного подарка», — прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

В офисах Смоленского филиала Россельхозбанкаклиенты могут выбрать из более 20 видов памятных и более 90 видов памятных иностранных монет, а также инвестиционных монет. Монеты выпускаются небольшими тиражами, имеют художественную и коллекционную ценность. Каждая монета продается в оригинальной подарочной упаковке. При покупке или продаже монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Фото: РСХБ.

Приобрести монеты можно в офисах Смоленского филиала Россельхозбанка по адресам: г. Смоленск, ул. Твардовского, 2; г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 7; г. Ярцево, ул. Советская д.20; г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2А; г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/1; г. Демидов, ул. Советская, д. 10; г. Рославль, ул. Урицкого, д. 9А; г. Рудня, ул. Киреева, д. 115; г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а. Подробности можно узнать по телефону: 8 (4812) 33-90-46.

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