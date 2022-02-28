Начальником Московской железной дороги назначен Валерий Танаев

Фото: МЖД.

Сегодня, 28 февраля, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Валерия Танаева.

Представляя коллективу нового начальника дороги, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил значимость магистрали и вклад всех работников от руководителя до специалиста в общие успехи компании.

В свою очередь новый начальник Московской железной дороги Валерий Танаев поблагодарил руководство компании за оказанное доверие и заверил, что коллектив дороги со свойственными ему профессионализмом и ответственностью продолжит эффективно решать все поставленные задачи.

Михаил Глазков, возглавлявший Московскую железную дорогу с мая 2019 года, перешел на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Центральной дирекции управления движением.

Справка

Танаев Валерий Фаритович родился 3 августа 1966 года, в 1995 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения, в 2006 году – Омский государственный университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1986 году помощником машиниста тепловоза локомотивного депо Новокузнецк Кемеровской железной дороги. Затем работал машинистом тепловоза, машинистом-инструктором локомотивных бригад в вышеназванном депо, главным инженером, а позже начальником Новокузнецкого пассажирского вагонного депо, начальником локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской железной дороги, главным инженером Кузбасского отделения Западно-Сибирскойжелезной дороги, заместителем начальника Западно-Сибирской, а затем Октябрьской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам, главным инженером Северо-Кавказской магистрали.

В 2009 году назначен заместителем начальника Октябрьской железной дороги – главным ревизором по безопасности движения поездов. В июне 2011 года – начальником Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

В 2013 – 2017 гг. работал главным инженером Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С 2017 года и до настоящего времени был начальником Северной железной дороги.