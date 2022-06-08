Смоленские волонтеры помогают восстанавливать мирную жизнь в Мариуполе. Фото: smolensk.er.ru.

Единороссы, неравнодушные жители Смоленской области продолжают помогать жителям и бойцам, освобождающим Донецкую и Луганскую народные республики. На базе Волонтерского центра «Единой России», общественной приемной партии продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев. Секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов, депутаты-единороссы всех уровней передают оборудование и инструменты бойцам, защитникам ЛДНР.

Еще одно важное направление – помощь на месте – восстановить, вернуть к мирной жизни Донбасс – задача номер один. В числе волонтеров от Смоленской области – активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», «Волонтерской Роты Боевого Братства».

Смоленские волонтеры помогают восстанавливать мирную жизнь в Мариуполе. Фото: smolensk.er.ru.

По словам одного из смоленских добровольцев, находящегося в Мариуполе, Владимира Яковлева, работа абсолютно разная – от уборок разрушенных домов, до сортировки гуманитарной помощи, собранной из всех регионов России.

«Я очень рад, что у меня получилось уехать в Мариуполь, увидеть все своими глазами, пообщаться с людьми, и, конечно, помочь, чем могу», - рассказал Владимир.

Первоочередные задачи для добровольцев – масштабные уборки, сортировка гуманитарной помощи, организация досуга для детей. Глобальные цели – восстановить мирную жизнь.

Видео из жизни смоленских добровольцев в Мариуполе в группе в ВК.