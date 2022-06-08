МСЭ – в привычном формате

Фото: ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области».

Еще недавно мы сообщали о том, что временный порядок установления (или подтверждения) инвалидности в России в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был продлен до 1 июля 2022 года включительно. То есть гражданам с инвалидностью, у которых срок очередного освидетельствования выпадает на период с 1 марта до 1 июля 2022 года, группа инвалидности пролонгируется на полгода.

Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация, к счастью, меняется. Из-за снижения числа новых случаев заболевания COVID-19 пересматриваются ранее введенные ограничения. Возвращаются к прежнему формату работы учреждения и организации. Не стали исключением и федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. С 1 июля они вновь будут работать в привычном режиме.

О том,кому уже в ближайшее время следует обратиться за направлением на МСЭ, обязательно ли проходить очное освидетельствование или все-таки это можно сделать, не обращаясь в МСЭ, и какие еще изменения произошли в работе МСЭ – мы поговорили с руководителем ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» – главным экспертом по медико-социальной экспертизе Александром Кузнецовым.

В очном формате

– До 1 июля 2022 года включительно продолжает действовать временный порядок признания лица инвалидом, который был утвержден Постановлением Правительства РФ №1697 от 16.10.2020 г.,– отметил Александр Иванович. – После этой даты продление временного порядка не планируется.

Напомню, что в справке, которая выдается инвалиду, указан срок, на который установлена инвалидность, и дата очередного освидетельствования.

Те граждане, у которых дата очередного освидетельствования установлена до 1 июля включительно, еще подпадают под временный порядок установления инвалидности, то есть им никуда ходить не надо и им группа инвалидности будет автоматически пролонгирована еще на полгода. Но те, у кого эта дата установлена после 1 июля, должны обратиться в поликлинику за направлением на МСЭ.

Это касается не только установления инвалидности, но и временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1730 от 24.10.2020 г.

– Если у человека остались вопросы, кому можно их задать?

– Информацию мы разместили на нашем сайте www.67.gbmse.ru. Работает «горячая линия» 24-46-66, позвонив на которую можно задать интересующие вопросы. Вопросы также принимаются по электронной почте smol-mse@yandex.ru.

Кроме того, сотрудники Главного бюро МСЭ по Смоленской области приступили к персональному информированию граждан об окончании действия временного порядка признания лица инвалидом – тех, у которых дата очередного освидетельствования приходится на период после 1 июля. Сотрудники обзванивают граждан и напоминают о том, что им необходимо обратиться в поликлинику за направлением на МСЭ.

При личном общении

– Готовы ли бюро МСЭ вернуться к прежнему режиму?

– С марта 2020 года в соответствии с условиями «временного порядка» мы четырежды автоматически продлевали гражданам группу инвалидности и делали это на основании медицинских документов, которые имелись у нас в наличии, то есть были оформлены еще два (и более) года тому назад.

За это время состояние здоровья людей могло измениться, у кого-то, к счастью, - в лучшую сторону, поэтому те решения, которые мы будем принимать после 1 июля, возможно, будут отличаться от решений, вынесенных ранее автоматически.

Но наши специалисты готовы к предстоящей работе, ведь оценивать реальное состояние человека, который находится перед тобой, – это более информативно, нежели делать это только на основании представленных документов.

По новым правилам

– Планируются ли еще изменения в вашей работе – те, о которых стоит знать нашим читателям?

– Да, такие изменения будут, и на некоторых из них я хотел бы остановиться более подробно. С 2006 года и по настоящий момент в своей работе мы руководствуемся Постановлением Правительства №95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом». С 1 июля 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года №588 «О признании лица инвалидом».

В прежнем постановлении Правительства значилось, что, помимо медицинских организаций, на медико-социальную экспертизу гражданина могут направить органы пенсионного обеспечения и органы соцзащиты.

Справедливости ради стоит отметить, что в Смоленской области с такими направлениями мы практически не сталкивались. Но в других регионах страны это практиковалось.

Теперь согласно Постановлению №588 правом направления на МСЭ обладают только медицинские организации независимо от их организационно-правовой формы (включая частные клиники, имеющие соответствующую лицензию).

Также обязательно должно быть письменное согласие гражданина на направление на МСЭ.

Направление на МСЭ уже сейчас медорганизацией формируется в ведомственной государственной информационной системе в электронном формате.

Но при отсутствии у медицинской организации информационной системы или доступа к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта РФ направление на МСЭ формируется на бумажном носителе.

Еще один момент. В новом постановлении отмечено: в случае, если медорганизация отказывается выдать гражданину направление на МСЭ, она обязана предоставить ему заключение врачебной комиссии об отказе. Гражданин в свою очередь вправе подать жалобу на такое решение в орган, осуществляющий в отношении указанной медорганизации функции учредителя либо в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Современные технологии

– Пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, и для многих заочное освидетельствование оказалось весьма кстати – ведь не надо никуда ходить, не планируется ли оставить такой формат?

– В соответствии с Постановлением №588 будет утвержден бланк согласия гражданина на направление на МСЭ. В этом согласии пациент указывает предпочтительную форму проведения медико-социальной экспертизы: с его личным присутствием или без него (то есть заочно, по документам из медорганизации).

Если человек настаивает на личном освидетельствовании, но в силу состояния здоровья не сможет прибыть на комиссию, соответствующую отметку в направлении ставят коллеги из медорганизации. К таким пациентам, как и ранее, мы будем выезжать на дом.

– Дистанционные технологии все активнее входят в нашу жизнь, не планируется ли внедрить дистанционную медико-социальную экспертизу для пациентов?

– Медико-социальная экспертиза по желанию гражданина дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий проводится уже сейчас – в случае обжалования вынесенного решения об установлении инвалидности (или отказе в установлении инвалидности) в вышестоящем бюро. И такая форма рассмотрения «личного дела» должна быть указана в заявлении на обжалование.

Информационно-коммуникационные технологии применяют сотрудники МСЭ и при осуществлении контроля за принятыми решениями нижестоящего бюро. А также при их консультировании.

Такой пилотный проект по дистанционной медико-социальной экспертизе и консультированию запущен в ряде регионов страны, коллеги получили для его внедрения соответствующее оборудование. В Смоленскую область такое оборудование пока не поступало, но эти новшества должны вступить в силу с 1 июня 2023 года, так что время еще есть.

Олеся Томашова