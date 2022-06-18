Анатолий Овсянкин: «Медицина всегда связана с самым ценным – жизнью и здоровьем»

Фото: smolsovet.ru.

Председатель Смоленского городского Совета, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Анатолий Овсянкин обратился к коллегам в преддверии профессионального праздника. Он пожелал представителям сферы здравоохранения дальнейших успехов в труде.

«Медицина всегда связана с самым ценным – жизнью и здоровьем. Да, в этой работе, увы, случаются не только успехи, ведь врачи, как бы этого ни хотелось, не всесильны, но знания и профессионализм медицинских работников 24 на 7 направлены на то, чтобы помочь, спасти, выходить», - уверен Анатолий Овсянкин.

Председатель горсовета подчеркнул, что в условиях пандемии на медицинское сообщество легли новые стратегически важные задачи. В Смоленске работа в этом направлении ведётся с первых дней.

«Почти каждой семье пришлось, так или иначе, столкнуться с коронавирусной инфекцией. И в этот сложный период мы увидели самоотверженную, сложную борьбу за каждого пациента. Медицинское сообщество сплотилось ещё больше перед общей задачей», - сказал спикер горсовета.

На церемонии награждения медицинских работников региона, которое состоялась 14 июня в областном Дворце культуры профсоюзов, Анатолий Овсянкин отметил важность развития медицинской отрасли и поблагодарил руководство страны и региона за поддержку, которая оказывается здравоохранению.