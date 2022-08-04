В Смоленской области объявлен набор в «Школу фермера» от Россельхозбанка

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.
Проект реализуется на базе ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» при поддержке Департамента сельского хозяйства и продовольствия региона.
Обучение начнётся 20 сентября. Срок обучения – 2 месяца.
За это время слушатели получат теоретическую подготовку: познакомятся с новейшими агротехнологиями, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, финансовые бизнес-модели. Они также пройдут практическое обучение на ведущих предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона. В конце курса слушатели примут участие в итоговой аттестации и получат документы государственного образца, а также смогут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Обучение в «Школе фермера» бесплатное.
Слушатели могут получить знания по трём специализациям:
- «Организация производства и переработки продукции животноводства»;
- «Растениеводство»;
- «Агротуризм».
«На Смоленской земле «Школа фермера» открывает свои двери уже во второй раз. Этот проект позволяет фермерам повышать квалификацию и получать прикладные знания для построения эффективной модели агробизнеса. Каждый желающий может реализовать себя в АПК, а программа обучения даст необходимые навыки и знания для этого. Я уверен, что скоро на Смоленщине появятся дополнительные рабочие места, будут развиваться новые отечественные бренды качественной фермерской продукции, востребованной на продовольственном рынке», - отметил директор Смоленского филиала Россельхозбанка Александр Перминов.
Для участия в проекте нужно направить заявку на электронную почту Автономной некоммерческой организации «Центр сельскохозяйственного консультирования» cksh-sml@mail.ru. Прием заявок осуществляется до 15 августа 2022 года.
В проекте могут принимать участие:
- главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Смоленской области, имеющие высшее образование;
- самозанятые владельцы личного подсобного хозяйства, постоянно проживающие на сельской территории Смоленской области, имеющие высшее образование.
- Возраст слушателей 18+. Обязательное требование - наличие диплома о высшем образовании.