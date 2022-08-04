В Смоленской области объявлен набор в «Школу фермера» от Россельхозбанка

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

Проект реализуется на базе ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» при поддержке Департамента сельского хозяйства и продовольствия региона.

Обучение начнётся 20 сентября. Срок обучения – 2 месяца.

За это время слушатели получат теоретическую подготовку: познакомятся с новейшими агротехнологиями, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, финансовые бизнес-модели. Они также пройдут практическое обучение на ведущих предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона. В конце курса слушатели примут участие в итоговой аттестации и получат документы государственного образца, а также смогут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Обучение в «Школе фермера» бесплатное.

Слушатели могут получить знания по трём специализациям:

- «Организация производства и переработки продукции животноводства»;

- «Растениеводство»;

- «Агротуризм».

«На Смоленской земле «Школа фермера» открывает свои двери уже во второй раз. Этот проект позволяет фермерам повышать квалификацию и получать прикладные знания для построения эффективной модели агробизнеса. Каждый желающий может реализовать себя в АПК, а программа обучения даст необходимые навыки и знания для этого. Я уверен, что скоро на Смоленщине появятся дополнительные рабочие места, будут развиваться новые отечественные бренды качественной фермерской продукции, востребованной на продовольственном рынке», - отметил директор Смоленского филиала Россельхозбанка Александр Перминов.

Для участия в проекте нужно направить заявку на электронную почту Автономной некоммерческой организации «Центр сельскохозяйственного консультирования» cksh-sml@mail.ru. Прием заявок осуществляется до 15 августа 2022 года.

В проекте могут принимать участие:

- главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Смоленской области, имеющие высшее образование;

- самозанятые владельцы личного подсобного хозяйства, постоянно проживающие на сельской территории Смоленской области, имеющие высшее образование.

- Возраст слушателей 18+. Обязательное требование - наличие диплома о высшем образовании.