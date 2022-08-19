Где сделать прививку от коронавируса в Смоленской области в 2022 году: пункты вакцинации

В Смоленской области действует 37 пунктов вакцинации против коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время в регионе развернуто 37 пунктов вакцинации – в областном центре и во всех районах региона.

Все желающие могут сделать прививку против COVID-19 в Промышленном филиале МФЦ Смоленской области (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13, 2 этаж). Телефон для справок: 8 (4812) 61-26-22, 55-67-82. Дополнительно в городе продолжают действовать два мобильных пункта вакцинации - в СОГАУ «Дворец спорта

«Юбилейный» (понедельник-суббота с 12:00 до 19:00) и в ТЦ «Мануфактура» (понедельник-суббота с 11:00 до 19:00).

Сейчас в Смоленской области можно привиться вакцинами «Гам-Ковид-Вак» и «Гам-Ковид-Вак-М», сообщают в депздраве. А в ближайшее время в регион поступят насадки-распылители для ведения вакцины «Гам-Ковид-Вак» через нос (50 тыс. шт.).

По предварительной записи:

Записаться на вакцинацию можно позвонив в медучреждение или через Единый портал государственных услуг РФ. На портале нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу», в карточке обозначить поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», после – «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», а также удобное время для визита. Срок ожидания прививки после оформления записи зависит от ранее поданных списков желающих вакцинироваться и от наличия вакцины в медицинских организациях.

Адреса прививочных пунктов:

ОГБУЗ "Поликлиника № 2», МФЦ, Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13

Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «Клиника Медекс Смоленск», ТРЦ «Макси», Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 35А

Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Смоленск» 214010, Смоленская область, г. Смоленск, 1) ул. Горная, д. 2; 2) г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 1; 3) г. Вязьма ул. Кашена, д. 1.

МЧУ ДПО "Клиника Медекс Смоленск" 214039, Смоленская область, г. Смоленск, мкр-н Королевка д. 21.

ФКУ МСЧ МВД России по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14.

ООО "Альфамед", г. Смоленск, ул. Смолянинова, д. 1.

ОГБУЗ "Велижская ЦРБ", Смоленская область, Велижский район, Велиж, ул. Еременко, д. 23/10

ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" 215113, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Московская, д. 29

ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ", Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 17

ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ", Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Хренова, д. 9

ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ", Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9

ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ", Смоленская область, г. Духовщина, ул.Советская, д.10

ОГБУЗ "Ельнинская межрайонная больница" 216330, Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96

ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ", Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул.Низинская, д.19

ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ", Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22

ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 1", Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3

ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ", Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, ул. Ленина, д.25

ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ", Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, Победы ул, д. 10

ОГБУЗ "Озерненская РБ №1", Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 35

ОГБУЗ "Поликлиника № 2", Смоленская область, г. Смоленск, пр-кт Строителей, д. 15

ОГБУЗ "Поликлиника № 3", Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 11

ОГБУЗ "Поликлиника № 4", Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 37

ОГБУЗ "Поликлиника № 6", Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5 а

ОГБУЗ "Поликлиника №7", Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40

ОГБУЗ "Поликлиника №8", Смоленская область, г. Смоленск, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 49

ОГБУЗ "Починковская РБ", Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Кирова, д.5

ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", Смоленская область, г. Рославль, 15-й мкр., д.21

ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ" , Смоленская область, Руднянский район, пгт. Голынки, ул. Мира, д. 11

ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ", Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул.Вахрушева, д.6, строение 1, Октябрьская ул, д. 70

ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ", Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 5

ОГБУЗ "Сычевская МБ", Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4

ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ" , Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, Советская, д.24

ОГБУЗ "Угранская ЦРБ", Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 41

ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ", Смоленская область, Хиславичский район, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 115

ОГБУЗ "Холм-Жирковская ЦРБ" , Смоленская область, Холм-Жирковский район, пгт. Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 10

ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ", Смоленская область, Шумячский район, пос. Шумячи, ул.Пионерская, д.1

ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ", Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д 34.

Кроме того, на диагностику COVID-19 в Смоленской области работает 14 лабораторий. С целью организации работы по тестированию населения против новой коронавирусной инфекции в рамках своих полномочий Департаментом Смоленской области по здравоохранению на базах областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения развернуты лаборатории в:

- ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»; - ОГБУЗ «Центр СПИД»; - ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный диспансер»; - ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер».

Кроме того, функционируют лаборатории на базах федеральных учреждений: - Федерального центра травматологии и ортопедии Минздрава России; - ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Также задействованы частные лаборатории: - ООО «Лаборатория Гемотест»; - ООО НПФ «Хеликс»; - ООО КНМТ «Архимед»; - коммерческая лаборатория НАКФФ; - ООО «БиоТехМед»; - коммерческая лаборатория «ЛабКвест»; - «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»; - ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА.