Россельхозбанк приглашает студентов и преподавателей аграрных вузов стать амбассадорами маркетплейса Своё Родное

Фото: пресс-служба РСХБ.

Основная цель – продвижение отечественной фермерской продукции и принципов здорового питания.

Стать амбассадором цифровой экосистемы Своё Родное могут сотрудники и студенты аграрных вузов. Для этого необходимо:

- подать заявку на получение уникального кода амбассадора;

- дождаться письма с подтверждением регистрации в конкурсе и подробностями;

- поделиться кодом с друзьями и знакомыми.

Фото: пресс-служба РСХБ.

«Россельхозбанк поддерживает фермеров во всех регионах нашей страны, предоставляя им бесплатный доступ к маркетплейсу для сбыта продукции – Своё Родное. Большинство покупателей, попробовав фермерскую продукцию однажды, становятся ее постоянными поклонниками. Мы стремимся расширять аудиторию потребителей экологически чистых продуктов и приверженцев здорового питания, поэтому и решили запустить конкурс амбассадоров, механика которого уже успешно прошла апробацию среди сотрудников и клиентов Банка. Мы уверены, что запуск конкурса амбассадоров в вузах, чьи сотрудники и студенты уже открыли для себя перспективы агросектора, позволит еще большему количеству людей открыть для себя удобный путь взаимодействия с российскими фермерами», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Конкурс продлится с 15 сентября по 15 ноября, итоги будут подведены 30 ноября. Победителями станут те, чей код для индивидуальных и совместных заказов на платформе Своё Родное будет применен максимальное количество раз.

Пятеро победителей конкурса получат возможность выбрать путешествие по России от платформы Своё За городом, а еще двое – пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.