Градус общественного настроения

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11 сентября – Всероссийский день трезвости. Врач с 22-летним стажем работы, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» Антон Устинов рассказал о борьбе с пьянством.

Пьющие родители, сын, дочь делают невыносимой жизнь всех членов семьи. Проблемы и бытовые трудности близких зависимым неинтересны. Подобная картина, к сожалению, знакома многим. Пьющих людей часто можно встретить на улице — грязных, неприятно пахнущих, неопрятно одетых. Но есть и другие зависимые — успешные, имеющие работу и семью. Просто поводы выпить для всех разные, но результат один. И те и другие — алкоголики, хотя большинство себя таковыми не считают. Давайте разбираться, почему так происходит и как бороться с тягой к спиртному.

Пить стали больше

— Зависимые люди, они разные. Но большинство из них обладают низкой стрессоустойчивостью, повышенной тревожностью и часто имеют психологическую травму. Пандемия COVID-19 на какое-то время отодвинула на второй план все другие проблемы, в том числе и злоупотребления алкоголем. Но она же вызвала и нездоровую тенденцию — во время карантина люди стали больше пить, — отмечает наш эксперт.

С приходом коронавирусной инфекции поводов выпить у людей прибавилось: кого-то сократили на работе, кого-то перевели на «удалёнку». Утром не надо спешить, куда-то идти, поэтому и пить стали больше — социальные тормоза слетели, обязательств никаких нет.

Кроме того, алкоголь является мощным средством коммуникации. За рюмочкой люди теряют стеснение и становятся более разговорчивыми. Наверняка обращали внимание, как в барах всего после нескольких кружек пива компании незнакомых людей провозглашают себя «лучшими друзьями». Только один нюанс, важно не переборщить! Иначе лучшие друзья в секунду превращаются в злейших врагов и идут выяснять отношения на улицу.

— От алкоголя люди теряют рассудок, их сознание затуманивается, в поступках теряется логика. И только с утра человек может здраво оценить свое вчерашнее поведение, — говорит врач-нарколог. — Людям важно учиться правильно строить свой досуг — читать книги, что обогащает словарный запас, больше путешествовать, заниматься спортом.

Грань за граммами

В последнее время наметилась и ещё одна тревожная тенденция — поклонники и последователи теории ежедневного нормированного употребления спиртного утверждают, что алкоголь в малых дозах уменьшает головные боли, нормализует работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, избавляет от стресса и усталости. Но практически все светила современной медицины считают, что это не более, чем раздутый миф, внедренный в массы крупнейшими производителями алкоголя. А попытки подправить здоровье посредством регулярного приема спиртного могут привести к самым неожиданным последствиям.

— Самая лучшая и самая безопасная доза алкоголя — невыпитая. Она позволяет нам оставаться трезвыми, рассудительными и правильно расставлять в своей жизни приоритеты. Ведь трезвость — это объединенное понятие, носящее в себе трезвость интеллекта, трезвость эмоций и трезвость памяти. Благодаря этим трем китам мы можем казать, что человек трезво мыслит, а значит, правильно понимает жизнь. Поэтому трезвость должна стать нормой жизни, — говорит врач.

И 11 сентября специалисты советуют об этом вспомнить. Дата праздника, кстати, выбрана неслучайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророка обезглавил царь Ирод во время пьяного пира. Задумайтесь!

Яд, разрушающий нас

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера», в структуре причин смертности жителей Смоленской области старше 18 лет во всех возрастных группах первое место занимают болезни системы кровообращения, развившиеся и приведшие к печальному исходу, в том числе за счет употребления алкоголя и сигарет.

На втором месте в возрастных группах 18-50 лет стоят травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин, что также связано с пристрастием к пагубной привычке. Третье место в возрастных группах 18-40 лет и 51-60 лет занимают показатели смертности от болезней органов пищеварения, в группе 41-50 лет — и злокачественные новообразования, к которым также приводит привычка «пропустить по стаканчику».

Общероссийская тенденция не отличается от региональной. Десятилетние итоги антиалкогольной политики и динамика потребления алкоголя в пандемию показали: при росте уровня продаж крепких напитков значительно выросла заболеваемость и смертность от язвы желудка. Повысился риск развития цирроза печени и панкреатита (60-70% заболеваемости вносит алкоголь). На фоне гепатитов В или С каждый грамм алкоголя ухудшает состояние печени и повышает риск запуска и развития цирроза, быстро приводящего к смерти у таких пациентов.

Сотрудники Центра общественного здоровья обращают внимание: для мужчин рак представляет собой самую большую категорию смертей, связанных с употреблением алкоголя — 63 000 смертей в год, среди женщин — это сердечно-сосудистые болезни — 26 000 смертей в год.

Если вы понимаете, что сами не можете отказаться от спиртного, можете обратиться за помощью в Смоленский областной наркологический диспансер. Также помощь зависимым могут оказать в Содружестве анонимных алкоголиков.

Помните, трезвость — это путешествие, а не конечная остановка!

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«В запой входил осознанно»

«Я бывший алкоголик, — говорит Евгений, — но могу сорваться в любой момент, ведь бывших алкоголиков не бывает. Просто сегодня не пью и это состояние продолжается почти 7 лет.

Начал пить подростком: на какую-то вечеринку одноклассники принесли шампанское. Попробовал. Бокал, второй… Помню то состояние эйфории. Потом помню, что родители говорили, что алкоголь — это плохо, но я все время искал то состояние, которое приносила баночка-другая пенного. Учеба, проблемы ушли на второй план. Тусить, вот чего хотелось.

И я подсел. Только сейчас понимаю, что всегда искал крайнего в своих проблемах. Алкоголь менял меня на глазах, но мне было безразлично — выпил и все хорошо.

А потом, в какой-то момент понял, что я пью, а удовольствия от алкоголя уже не получаю. Основным было мое «я», мои чувства, интересы, отношение ко всему было потребительским.

А что родители? Да, пытались бороться. Разговаривали, уговаривали, даже к священнику водили силком. Ну закодировала мать как-то. Два года не пил, сорвался. Помню, иду с работы, а на пути — магазин, в котором я покупал выпивку. Домой надо поворачивать, а ноги к магазинчику ведут. Понимал же, что сейчас выпью, утром похмелюсь, выключу телефон, чтобы с работы не нашли, придумаю после что-нибудь в оправдание. Потом буду умирать без выпивки, потеть по ночам, на второй день станет легче. И так дня три и отойду. Все ж понимал: так начинался очередной срыв.

Однажды врач посоветовал сходить на встречу анонимных алкоголиков. Там незнакомые люди, страдающие зависимостью и решившие не пить, стараются помочь друг другу. На собрании не спрашивают имен и фамилий. Важна не личность, а поддержка. Там не лечат и тем более не заставляют бросать. Эта болезнь неизлечима, с ней учатся жить.

Попал я в группу, когда у меня уже не было работы и были большие проблемы со здоровьем. Сейчас другая жизнь. Новая. Сейчас все по-другому, жизнь разделилась на до и после.

Не излечиваются те, кто не может признать проблему, не может быть честным сам с собой. Я пью, потому что я алкоголик. А не потому, что у меня проблемы с учебой, в семье, уволили с работы. Надо самому захотеть бросить. Только так, чтобы и мысли не было вернуться к выпивке.

В группе потрясло то, что таких, как я, много. У каждого свои проблемы, но все люди трезвые. А еще я понял, что в трезвой жизни можно многим заняться — я сдал на «права», сел за руль, встретил будущую жену».

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