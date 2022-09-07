Смоляне смогут увидеть новую историческую драму раньше премьеры на ТВ

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Историческая многосерийная драма «Союз Спасения. Время гнева» о событиях первой половины 1800-х годов выйдет 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а позднее — на Первом канале. Практически вся картина, в которой участвуют известные и любимые зрителями актеры, была снята в экспедиции по разным городам страны.

Сериал представляет собой одновременно приквел и сиквел полнометражной ленты Андрея Кравчука «Союз Спасения». В сериал также вошли кадры, снятые для фильма. Действие новой картины берёт начало в Париже в апреле 1814 года, когда русские военные отмечают победу над Наполеоном. Финальной точкой истории стал 1826 год. В центре сюжета — молодые люди, представляющие военную элиту и намеренные изменить жизнь на родине.

Создатели исторической драмы – режиссеры Никита Высоцкий (сценарист фильмов «Высоцкий. Спасибо что живой», «Союз Спасения») и Илья Лебедев – большое внимание уделили декорациям, которые передают масштаб эпохи: локации, представленные в сериале, воссозданы с исключительной точностью на базе реальных мест. В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восставлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.

Практически весь проект был снят в экспедиции – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков, Подмосковье. В сериале более ста персонажей. Около трех тысяч человек приняли участие в создании массовых сцен. Было сшито порядка 2 350 костюмов, не считая 100 персонажных костюмов.

Роли в «Союзе Спасения. Время гнева» исполнили: Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Сергей Безруков, Алексей Гуськов, Ингеборга Дапкунайте, Александр Устюгов, Софья Эрнст – и многие другие известные российские актеры.

Павел Прилучный, актер сериала: «Я рад, что история «Союза спасения» продолжается. В событийную канву сериала вплетены истории ярких и многогранных личностей. Я играю роль полковника, брутального красавца Павла Пестеля. Он храбрый и идейный человек, думающий на несколько шагов вперёд. Не могу сказать, что я создавал своего персонажа с нуля, так как о нем сохранилось множество свидетельств и воспоминаний. Но его образ не так широко растиражирован, поэтому у меня была возможность наделить его какими-то своими чертами характера. Придумать героя, за которым могли бы пойти тысячи».

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала: «Премьерой сериала «Союз Спасения. Время Гнева» мы продолжаем успешное сотрудничество с Первым каналом, с которым у нас сложилась традиция начинать новый сезон с яркого масштабного проекта. В прошлом году это был «Вертинский», тепло принятый и зрителями, и критиками. Благодаря «Союзу Спасения. Времени Гнева» линейка оригинальных проектов KION пополнится исторической драмой уникального масштаба. Многосерийный фильм первыми увидят пользователи онлайн-кинотеатра KION, затем проект встретится с телевизионной аудиторией в эфире Первого канала».

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта: «В фильм «Союз спасения» мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз Спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все, связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел «Союза спасения», а объем нового материала делает «Союз» чем-то вроде тизера сериала».