Гаджеты под запретом: чем заменить смартфон в школе

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Вместе с экспертами МТС рассказываем смоленским родителям, чем можно заменить привычный смартфон, чтобы у детей не было соблазна нарушить введенное правило.

Смарт-часы для маминого спокойствия

Первый гаджет, который поможет детям из начальных классов оставаться на связи с родителями, – наручные часы с GPS-трекером и тревожной кнопкой вызова. С виду обычные часы готовы в одно касание позвонить вам в случае опасности. Отследить местонахождение часов можно с вашего смартфона. Многие модели детских часов умеют звонить на обычные смартфоны, отправлять и получать сообщения, а благодаря камере – совершать видеозвонки.

Учебник — в планшете

Хорошей заменой смартфону во время уроков для школьников постарше станет планшет. С переходом в среднюю школу у детей появляется куда больше причин дополнить чтение бумажных книг и учебников их электронными вариантами. А ещё журналы, энциклопедии и интерактивные путеводители, познавательные фильмы и телепередачи — всё это гораздо удобнее просматривать на большом экране планшета. Если ребёнок будет часто носить планшет с собой, лучше выбрать устройство с экраном 8"или больше.

Помним о безопасности в сети

Будем объективны: оттащить детей уговорами от телефона или планшета практически невозможно. Однако есть приложения, которые помогают родителям технически ограничить время игр, контент, который ребёнок будет видеть, настроить списки разрешённых номеров для звонков и так далее.

Поэтому еще одно незаменимое дополнение к планшету — специальный детский тариф. Или не тариф. Например, в подписке «НЕТАРИФ Junior» есть всё, что нужно юному пользователю гаджета: связь, развлечения, сервисы для безопасности и даже комплект школьных учебников.