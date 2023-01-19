Россельхозбанк расширил число цифровых сервисов экосистемы Своё Фермерство

Фото: АО «Россельхозбанк».

Новые сервисы разработаны компанией Агроинтеллект – поставщиком умных решений для агропредприятий и фермерских хозяйств. Они помогают фермерам вести учет финансовых и производственных показателей, контролировать персонал и принимать взвешенные решения по развитию производства. Все сервисы способствуют сокращению затрат, экономии времени и увеличению прибыли предприятия.

Одна из новинок платформы Свое Фермерство онлайн-ферма «Простое решение» - это сервис аналитики, прогнозирования и моделирования ситуаций для молочных ферм, который позволяет увеличить продуктивность животных, а также способствует росту прибыли. Сервис осуществляет учет всех основных рабочих процессов на ферме, ведет контроль зоотехнических и ветеринарных мероприятий и объединяет данные в единую систему отчетов для принятия управленческих решений. Сервис не ограничен по количеству пользователей, и доступен в любых цифровых каналах: мобильном приложении, телеграм-боте или web-версии. Сервис «Простое решение» ежемесячно предоставляет финансовый отчет, а также сводки по 180 производственным показателям и их сравнение с предыдущими месяцами. Например, он способен определить, каких микроэлементов не хватает в рационе животных, помогает выявить причину снижения надоев, а также может следить за календарем прививок. Сервис позволяет принимать решения не только на основе текущих данных, но и прогнозировать развитие фермы при заданных условиях в перспективе полутора лет. Внедрение данного сервиса позволит сэкономить более 60/% времени на сборе и анализе данных о работе фермы, а также моделировать ситуации для принятия эффективных решений.

Также пользователям платформы Свое Фермерство стали доступны сервисы на основе систем управления стадом (КРС, МРС, коневодство) Musoft (для мелких и средних хозяйств) и Musoft pro (для средних и крупных предприятий). Эти сервисы позволяют вести индивидуальный учёт животных и контролировать процесс оборота поголовья стада: поступление, перемещение, взвешивание, перевод на откорм, выбытие и так далее. Более того, сервисы помогают вести учёт, контроль и анализ ветеринарной обстановки. Сервисы анализируют показатели жизнедеятельности каждого животного и всего поголовья стада и составляют прогноз по 30 производственным показателям.

Еще одно новое решение от компании Агроинтеллект на платформе Своё Фермерство – это Система оповещения персонала. Сервис осуществляет контроль работы ветеринарной и зоотехнической служб, осеменаторов и кормленцев, в автоматическом режиме собирает данные со всех цифровых источников, проверяет их на достоверность, обрабатывает и моментально информирует руководителя об отклонениях и их вероятных причинах. Также система ежемесячно составляет отчеты по эффективности работы персонала, позволяет оценить качество работы сотрудников и предоставляет рекомендации по повышению эффективности продуктивности хозяйства, а также формирует финансовые отчеты и прогнозы развития предприятия.

«Мы продолжаем пополнять витрину цифровых сервисов экосистемы Своё Фермерство, и в настоящий момент число агротехрешений уже превысило 50. Сегодня на платформе представлены сервисы как для крупных агропредприятий, так и для небольших хозяйств и даже для ЛПХ. Мы непрерывно находимся в поиске актуальных агротехнологических решений для самых разных отраслей сельского хозяйства. Мы выбираем исключительно сервисы имеющие практическую пользу, применение которых позволит фермерам сократить издержки, повысить эффективность и рентабельность хозяйств», - прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Сегодня на платформе зарегистрировано более 11 000 поставщиков и производителей и размещено почти 2 миллиона товаров в нескольких десятках категорий. Сервисами платформы пользуются более 1,8 млн пользователей.

24 января 2023 года ожидается участие Россельхозбанка в XIV Съезде Национального Союза производителей молока.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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