Смоленская «Школа фермера», стипендии и конкурс для студентов: РСХБ помогает повышать кадровый потенциал АПК. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленский филиал Россельхозбанка активно реализует инициативы, способствующие повышению кадрового потенциала региона. В 2022 году в рамках этой работы в регионе прошел очередной поток образовательного проекта по подготовке и повышению квалификации аграриев «Школа фермера» и состоялся конкурс для студентов «Агролидеры России». Кроме того, РСХБ продолжил оказывать материальную поддержку талантливым учащимся аграрных вузов.

В 2022 году в смоленской «Школе фермера» Россельхозбанка приняли участие 30 слушателей. В течение двух месяцев они изучали правовые и финансовые аспекты работы фермерских хозяйств, маркетинг, знакомились с новейшими агротехнологиями, проходили практику на ведущих предприятиях отрасли с выездами в хозяйства Духовщинского, Смоленского, Ярцевского и Починковского районов.

Обучение на базе Смоленской ГСХА велось по трем направлениям: «Организация производства и переработки продукции животноводства», «Растениеводство» и «Агротуризм». Все слушатели успешно защитили бизнес-планы и получили дипломы государственного образца. В 2021 году Смоленский филиал Россельхозбанка впервые участвовал в этом проекте и в первом потоке выпускниками «Школы фермера» стали 32 человека, так что в общей сложности при поддержке Россельхозбанка в регионе появились 62 дипломированных специалиста.

Филиал также продолжает сотрудничество со Смоленской ГСХА, оказывая талантливым учащимся поддержку в рамках стипендиальной программы. В 2022-2023 учебном году по результатам конкурсного отбора обладателями именных стипендий банка стали Долотовская Дарья, Егоренкова Наталья, Логинова Анна, Ильина Ольга и Польскова Анастасия. Теперь они получают от банка финансовую поддержку в виде 15 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, в 2022 году студенты Смоленской ГСХА наряду с более чем 2,5 тыс. учащихся из более чем 70 специализированных учебных заведений страны приняли участие в конкурсе Россельхозбанка «Агролидеры России». Они направили на конкурс свои работы на разные темы: от технологии производства йогурта с наполнителями до обогащения яиц каротиноидами.

В 2022 году «Россельхозбанк» запустил платформу «Я в агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Смоленске на новом ресурсе представлено 89 вакансий. Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы по всей России по направлению АПК и в смежных отраслях. А пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования.

«Агропромышленный комплекс Смоленской области является важнейшей отраслью народного хозяйства, поскольку обеспечивает население качественными продуктами питания. От социально-экономического потенциала аграрного сектора зависит продовольственная безопасность региона, благополучие и качество жизни населения. В связи с этим людям, работающим в АПК, необходимы новые знания и компетенции. На мой взгляд, создание Россельхозбанком специализированного ресурса «Я в агро» для поиска работы и образования в агросекторе отвечает запросам современности. Я считаю, этот ресурс поможет как молодым специалистам, которые только начинают свою трудовую деятельность, так и опытным соискателям зарабатывать в сфере АПК», – отметил Сергей Терентьев, врио ректора Смоленской Государственной сельскохозяйственной академии.

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» – помочь школьникам и студентам расширить знание о профессиях в АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам – найти интересную и перспективную работу.

«Совсем недавно я участвовал в заседании Ученого совета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Одной из тем обсуждения стал вопрос профориентационной работы в аграрном направлении с целью популяризации сельскохозяйственных профессий. Это еще раз подтверждает, что инициативы, реализуемые Россельхозбанком, очень актуальны», – подчеркнул директор Смоленского филиала Россельхозбанка Александр Перминов.

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