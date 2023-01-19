РСХБ: рост ипотечного портфеля связан с программами льготной ипотеки

Фото: предоставлено героем публикации.

Управление уровнем ключевой ставки в начавшемся году определяется совокупностью нескольких задач. Необходимо поддерживать её на уровне, отвечающем балансу проинфляционных и дезинфляционных факторов и обеспечить возможность кредитования экономики и проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

К постоянно действующим угрозам проинфляционного характера относится динамика курса рубля по отношению к основным мировым валютам, которая, в свою очередь, определяется динамикой цен на основные товары российского экспорта, однако уровень реакции, со снижением импортозависимости и ограничениями по конвертации и использованию «токсичных» валют в экономике также снижается. Значимым проинфляционным фактором будет сохраняющееся снижение потенциального выпуска продукции в экономике из-за санкций и дефицита квалифицированной рабочей силы. А вот расширение эмиссии для финансирования расходов бюджета и увеличения объема социальных выплат вряд ли будут иметь значимый негативный эффект благодаря ответственной бюджетной политике и плавному увеличению спроса в экономике.

Важным внешним фактором будет риск наступления мировой рецессии, высокий уровень учетных ставок большинства центральных банков мира и беспрецедентно высокий уровень инфляции на мировом финансовом рынке, что создает опасность значительных потрясений. Но, с ослаблением взаимосвязи ставок в России и на мировом рынке, а также переключением товарных потоков в направлении быстрорастущих азиатских экономик опасность «заражения» российской экономики последствиями мировой рецессии сильно снизилась. Кроме того, в крупнейших экономиках наблюдается позитивная динамика снижения темпов инфляции.

Невысокий уровень потребительской уверенности, снижение инфляционных ожиданий, замедление темпов потребительского кредитования (в том числе под воздействием регуляторных мер) будут надежно противостоять рискам ускорения инфляции в России. Совокупность этих факторов может дать «окно» для расширения кредитования в проектах импортозамещения и роста выпуска продукции в экономике в первой половине текущего года. Наконец, в первом квартале 2023 года накопленные темпы инфляции резко снизятся до уровня примерно 4,5-5,5%, что создаст возможность опережающего снижения ключевой ставки на 0,25-0,5% уже в ходе февральского заседания Совета директоров Банка России.

Риск разгона инфляции во второй половине года относительно невелик. С точки зрения насыщенности российского рынка, риск продовольственной инфляции в текущем году низок, более того, наличие значительных товарных запасов и рост производства в АПК и пищевой промышленности являются залогом её устойчивого снижения. Учитывая развитие АПК в условиях расширения его поддержки и модернизации, можно с уверенностью смотреть в будущее, даже с учетом возможных погодных и климатических рисков сельскохозяйственного сезона 2023 года.

Перечисленные факторы позволяют со значительной долей уверенности прогнозировать устойчивую ситуацию на российском финансовом рынке в условиях плавного, постепенного снижения ставок по мере закрепления позитивных тенденций. Возможные внеплановые заседания Совета директоров Банка России и резкие изменения ключевой ставки могут быть вызваны только внеэкономическими причинами и не могут быть спрогнозированы в рамках экономического анализа.

«Укрепление позитивных тенденций на российском финансовом рынке, снижение его зависимости от изменения потоков капитала в мировой экономике позволит полностью задействовать потенциал банковской системы по восстановлению и поддержанию темпов экономического роста, - комментирует Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. - В условиях отсутствия потрясений будет восстанавливаться сберегательная и потребительская активность. Это обеспечит рост сбережений и кредитного портфеля на уровне 11-13%, что соответствует уровню последних трех лет».

Рост ипотечного портфеля будет определяться не столько уровнем ключевой ставки, сколько постепенным завершением и изменением программ льготной ипотеки. Но любое устойчивое снижение ставок ипотечного кредитования на рынке всегда стимулирует его рост. Однако ждать постепенного восстановления темпов роста стоит только во второй половине года с формированием устойчивых позитивных ожиданий.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама. Рекламодатель АО «Россельхозбанк».

Токен: LjN8KWdfL