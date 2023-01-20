РСХБ: как скажется введение налога на доходы по сбережениям на клиентах

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С 2023 года завершается действие налоговой льготы по освобождению от налога на доходы физических лиц процентов по вкладам в банках[1]. Впервые вкладчикам предстоит уплатить налог на доходы по вкладам в 2024 году по результатам за 2023 год.

Налог рассчитывается по ставке 13% с суммы, превышающей величину необлагаемого налогом процентного дохода, рассчитанного как «максимальная ключевая ставка ЦБ, действовавшая на первое число каждого месяца в течении года × 1 000 000 рублей». При расчете учитываются проценты не только по срочным вкладам, но также и по накопительным, карточным и другим счетам, по которым начисляются проценты. Исключения составляют эскроу-счета и вклады, по которым ставка не превышает 1% годовых.

Например, в 2023 году вклады и счета клиента (неважно – в одном или нескольких банках),на которые начисляются проценты, принесут клиенту совокупный доход 200 000 рублей. Если максимальный размер ключевой ставки ЦБ в 2023 году составит 14%, то необлагаемая налогом сумма составит 140 000 рублей (произведение 1 000 000 и ключевой ставки 14%). Из полученных 200 000 рублей вычитаем 140 000 рублей, остается 60 000 рублей. Эта сумма и будет облагаться налогом по ставке 13%. Сумма налога составит 7 800 рублей (60 000*13%). Соответственно доход с учетом налогообложения составит 192 200 рублей (200 000 – 7800)*.

Вкладчику не придется самому рассчитывать налог и декларировать доход. Банки предоставят информацию в ФНС России, а налоговая служба произведет расчет налога и направит соответствующее уведомление по почте вкладчику, также, как и информацию о налоге на недвижимость или транспорт. Информацию о сумме налога к уплате можно будет также посмотреть в личном кабинете ФНС России, в подразделе «Доходы в виде процентов по вкладам» раздела «Доходы и вычеты». При поступлении из банка сведений о процентном доходе, соответствующая информация автоматически отображается в личном кабинете гражданина - получателя дохода. После получения соответствующего уведомления от ФНС России о сумме налога, вкладчикам останется лишь оплатить его удобным способом до 1 декабря 2024 года.

Необходимо также помнить, что доходы по вкладам и счетам, превышающие 5 млн рублей в год, облагаются налогом по повышенной ставке (15%, а не 13%).

«По нашим прогнозам, рост объема средств граждан по сберегательным продуктам банковской системы в 2023 году продолжится и составит 6-8% за год. Новый налог не окажет существенного влияния на активность вкладчиков. В РСХБ действует широкая линейка вкладов с привлекательными ставками для физических лиц, покрывающая потребность в депозитах для различных аудиторий и под разные цели. Для клиентов Россельхозбанка также доступны инструменты с возможностью получения налоговых льгот: например, индивидуальные инвестиционные счета, а также 5 открытых паевых инвестиционных фондов для клиентов с разными инвестиционными стратегиями», - подчеркивает Екатерина Романькова, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер Россельхозбанка.

*Пример, не является официальным прогнозом Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

[1] Новый порядок налогообложения по вкладам вступил в силу в 2021 году. Налог должен был начать взиматься по итогам 2021 года, однако в марте прошлого года государство решило отсрочить взимание налога.

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