Александр Перминов рассказал о работе РСХБ в Смоленской области в 2022 году

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- Александр Леонидович, расскажите о проектах банка, которые способствуют развитию АПК в вашем регионе. Какие инструменты поддержки банк предлагает небольшим сельхозпроизводителям?

- Весной прошлого года в Россельхозбанке стартовал новый федеральный проект «Вкусная пятница», который представляет собой еженедельные ярмарки в мини-формате. Мероприятия проходят как на территории банковских офисов, также и на базе наших партнеров, а также крупных клиентов. Благодаря инициативе небольшие фермерские хозяйства и местные производители получают возможность реализовать собственную продукцию в прямом контакте с жителями, рассказать больше про свой бренд, расширить клиентскую базу и узнаваемость. Кроме того, все фермеры – участники «Вкусных пятниц» зарегистрированы на маркетплейсе Свое Родное, что позволяет потенциальным покупателям делать предзаказы.

В Смоленске «Вкусные пятницы» пользуются большим спросом. Мини-ярмарки регулярно проводятся в офисе Смоленского филиала РСХБ, среди участников – самые разные региональные производители. В прошлом году при поддержке Россельхозбанка было организовано 39 «Вкусных пятниц».

- А каким образом банк узнает о потребностях фермеров региона?

- При личном общении, а также в рамках взаимодействия с АККОР. Общественные организации аккумулируют самые острые вопросы, которые стоят перед их членами, так что очень важно иметь с ними контакт. Мы в целом стараемся активно взаимодействовать с самыми разными организациями и институтами: с органами власти, бизнесом и образовательными учреждениями области. Так, в 2022 году мы заключили соглашения о взаимодействии практически со всеми представителями органов местного самоуправления в Смоленске и области, а это 25 соглашений. Аналогичные документы были также подписаны со Смоленской ГСХА, с АНО «Центр сельскохозяйственного консультирования Смоленской области» и «Корпорацией инвестиционного развития Смоленской области».

- Вы активно развиваетесь в «цифре». Расскажите, какие площадки Россельхозбанка помогают в работе фермерам?

- Кроме финансовых сервисов, банк развивает и нефинансовые, ключевой из которых – цифровая экосистема Свое. Многие площадки экосистемы ориентированы на сельхозпроизводителей, в частности в нее входят маркетплейс для реализации фермерской продукции Свое Родное, площадка для размещения агротуров Свое За городом, платформа Свое Фермерство, где можно приобрести технику, семена, сельскохозяйственных животных и др. Смоленская область представлена на многих из них: наши фермеры предлагают свою продукцию на Своем Родном, узнают о новых агротехнологиях через Свое Фермерство, а также предлагают агротуры на Своем За городом.

- Банк уже несколько лет подряд реализует в регионах образовательные проекты. Расскажите, какие из них проходили на территории Смоленской области в 2022 году?

- Россельхозбанк в 2022 году реализовал целый комплекс мероприятий по повышению кадрового потенциала АПК. Это и образовательный проект по подготовке и повышению квалификации аграриев «Школа фермера», и конкурс для студентов «Агролидеры России», и наши традиционные кампусные проекты. Кроме того, РСХБ продолжил оказывать материальную поддержку талантливым учащимся аграрных вузов.

В прошлом году в смоленской «Школы фермера» Россельхозбанка приняли участие 30 слушателей. В течение двух месяцев они изучали правовые и финансовые аспекты работы фермерских хозяйств, маркетинг, знакомились с новейшими агротехнологиями, проходили практику на ведущих предприятиях отрасли с выездами в хозяйства Духовщинского, Смоленского, Ярцевского и Починковского районов. Обучение на базе Смоленской ГСХА велось по трем направлениям: «Организация производства и переработки продукции животноводства», «Растениеводство» и «Агротуризм». Все слушатели успешно защитили бизнес-планы и получили дипломы государственного образца. Хочу отметить, что в 2021 году мы впервые участвовали в этом проекте и в первом потоке выпускниками «Школы фермера» стали 32 человека, так что в общей сложности при поддержке Россельхозбанка появилось 62 дипломированных специалиста. Я уверен, что каждый из выпускников «Школы фермера» внесет весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Смоленщины.

Кроме того, наш филиал РСХБ уже не первый год тесно сотрудничает со Смоленской ГСХА. На базе академии мы реализовали кампусный и зарплатный проекты и традиционно оказываем учащимся поддержку в рамках стипендиальной программы. Так, в 2022-2023 учебном году по результатам конкурсного отбора обладателями именных стипендий банка стали Долотовская Дарья, Егоренкова Наталья, Логинова Анна, Ильина Ольга и Польскова Анастасия. Студенты получают от банка финансовую поддержку в виде 15 тысяч рублей ежемесячно. Эти студентки не только являются стипендиатами РСХБ, но и выступают активными участниками всех активностей, которые организует банк. В 2022 году девушки наряду с более чем 2,5 тыс. учащихся из более чем 70 специализированных учебных заведений страны приняли участие в конкурсе Россельхозбанка «Агролидеры России». Смоленские студенты направили на конкурс свои работы на разные темы: от технологии производства йогурта с наполнителями до обогащения яиц каротиноидами.

-Александр Леонидович, в каких мероприятиях Россельхозбанк принял участие в 2022 году?

- Мы ежегодно принимаем участие в значимых для отрасли региона мероприятиях, самыми крупными в 2022 году стали «День пахаря» и «День поля».

-Александр Леонидович, какова представленность банка в регионе?

- Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В нашем регионе присутствие банка обеспечено девятью точками продаж, что обеспечивает полноценный охват районов и сельских территорий Смоленской области.

В 2021 году открылся дополнительный офис в г. Смоленск по адресу ул. Нормандии – Неман, д. 7. В 2022 году проведена реновация дополнительного офиса в г. Сафоново. Мы стали ближе к нашим клиентам и обеспечиваем им максимальный комфорт при посещении.

- А каким вы видите главный вектор развития Россельхозбанка в 2023 году?

- Россельхозбанк в Смоленской области динамично развивается. Этот курс мы продолжим и в дальнейшем, обеспечивая высокий уровень сервиса и привлекательность банковских продуктов. Мы будем расширять сотрудничество с аграрными вузами, будем совершенствовать программы финансирования и работать над инициативами по поддержке местных товаропроизводителей, большое внимание планируем также уделять розничным предложениям и работе с населением.

Более подробную информацию обо всех продуктах и услугах АО «Россельхозбанк» можно узнать на официальном сайте www.rshb.ru или обратившись в офис Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Твардовского, д.2 В.)

СПРАВКА

Смоленский филиал Россельхозбанка успешно работает на территории области с 25 июня 2001 года. Банк сохраняет лидирующие позиции как основной финансовый партнер АПК региона: заёмщиками филиала являются как крупные сельхозпредприятия, так и представители малого и микробизнеса. За счет заемных средств Россельхозбанка развивается инвестиционная сфера, обновляется парк техники и оборудования местных производителей. Смоленский филиал РСХБ работает не только с корпоративными, но и с розничными клиентами, предлагая широкий спектр банковских сервисов и продуктов для самых разных категорий.

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