РСХБ-Страхование: В 2022 году россияне чаще всего страховали вклады, жизнь и здоровье и потерю работы

АО СК «РСХБ-Страхование» рассказало, какие страховые продукты были наиболее востребованы клиентами в 2022 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По внутренним данным компании, самым популярным направлением страхования стало страхование сбережений. Продукты «Защита процентов по вкладам» и «Защита Ваших денег на банковской карте» приобрели 58% клиентов. На втором месте — защита жизни и здоровья от несчастных случаев. Её оформили 34% клиентов. АО СК «РСХБ Страхование» отмечает, что в 2022 году индивидуальные полисы от несчастных случаев (24%) покупали чаще, чем семейные (10%). Третьим наиболее востребованным страховым продуктом стало «Страхование от потери работы».

Женщины оформляли страховую защиту в 2 раза чаще мужчин. Наибольшим спросом коробочные страховые продукты традиционно пользовались в Москве, Санкт Петербурге, Краснодарском крае, Кировской области и Республике Башкортостан.

«Популярность «базовых» страховых продуктов — защиты накоплений, здоровья — говорит в том числе и о росте финансовой грамотности среди населения. Ведь в первую очередь страхование оберегает клиента от незапланированных трат. Травма или вынужденная смена работы — неприятные события, но их проще пережить, если есть финансовая поддержка, которую обеспечивает страховой полис», прокомментировал директор Департамента банковского страхования АО СК «РСХБ Страхование» Владислав Корнеев.

Справка

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2022 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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