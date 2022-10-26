Счет на минуты

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Во всем мире каждые две секунды у кого-то случается инсульт и каждые две секунды кто-то от него умирает. Как защитить себя от опасного заболевания? Как распознать недуг и помочь пострадавшему? Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом разбираемся с экспертами в каждом вопросе.

В ГРУППЕ РИСКА - 30-ЛЕТНИЕ

Инсульт занимает второе место в списке самых распространённых причин, уносящих человеческие жизни. Он является главной причиной инвалидности, ведь только 8% пациентов возвращаются к полноценной жизни. В Смоленской области в последние годы наблюдается рост числа инсультов среди молодых людей. Так 5% населения, перенёсшего инсульт, являются пациенты 30-40 лет.

В Смоленской области смертность от сосудистых заболеваний, вследствие которых развивается нарушение кровообращения сосудов мозга, составляет 17,5%. В нашем регионе смертность выше среднероссийской. В среднем в год регистрируется от 500 до 800 случаев инсультов.

- В сложившейся тенденции не последнюю роль сыграла новая коронавирусная инфекция. Сама коронавирусная инфекция не является фактором риска, но их сочетание усиливает многократно тяжесть процесса. Важную роль в этом играют такие факторы риска, как артериальная гипертония, сахарный диабет, наличие вредных привычек, стрессы, низкая физическая активность, избыточная масса тела, заболевания сердечно-сосудистой системы, – говорит главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента Смоленской области по здравоохранению, руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ СОВФД Наталья Лебедева. - Дело в том, что одно из осложнений COVID-19 - гиперкоагуляция, то есть повышенная свертываемость крови. Это чревато тромбобразованием, последствие которого - инсульт.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Он происходит по причине закупорки, сдавливания или разрыва сосудов, по которым кровь поступает в мозг. При этом из-за отсутствия притока кислорода и питательных веществ погибают клетки головного мозга.

Ишемический инсульт встречается в 80% случаев. Самыми частыми причинами ишемического инсульта головного мозга считаются атеросклероз и попадание тромба в артерии головного мозга. Когда клеткам не хватает кислорода, они начинают погибать. Иногда артерии закупориваются пузырьками воздуха или сдавливаются в результате опухоли или травмы. Нарушение кровообращения также может произойти на фоне проблем со свертываемостью крови или длительного и интенсивного стресса. Курение, избыточный вес, отсутствие физических нагрузок - важнейшие факторы риска. После обширного ишемического инсульта 15-25% больных умирают в течение месяца. В 18% случаев (если больной прекратил прием профилактических препаратов) наступает повторный инсульт в последующие пять лет жизни. Шансы выжить и сохранить функции организма зависят от качества экстренной медицинской помощи, лечения и последующей реабилитации.

Геморрагический инсульт встречается реже, чем ишемический, но представляет большую опасность для человека. Разделяется на внутримозговой и субарахноидальный. Первому подвержены больные церебральным атеросклерозом, гипертонической болезнью, заболеваниями крови. В процессе внутримозгового кровоизлияния разрывается стенка артерии. Это может произойти из-за аневризмы (выпячивания стенки артерии), нарушения целостности ее сосудистой стенки вследствие атеросклероза. Спровоцировать подобный инсульт может резкое повышение артериального давления. Субарахноидальный инсульт - это кровоизлияние в полость между мягкой и паутинной мозговыми оболочками головного и спинного мозга, заполненную спинномозговой жидкостью. Такого рода инсульт чаще всего возникает у пациентов 30-60 лет.

САМО НЕ ПРОЙДЕТ

Каждый всегда может задаться вопросом: предотвратить или вылечить? Если говорить об инсульте, то ответ очевидный. Это заболевание - не внезапное явление. Тяжёлых последствий можно избежать, если вовремя понять, что происходит и принять меры.

Предпосылками к этому состоянию являются образ жизни и все заболевания, нарушающие строение и тонус сосудов, что ухудшает полноценный мозговой кровоток.

Также инсульт чаще происходит у пациентов с низкой физической активностью, нерациональным питанием, имеющим мерцательную аритмию и другие заболевания сердца.

Особенности жизни помещают большинство современных людей в группу риска, поэтому профилактика первичного инсульта показана всем людям без исключения. Подход основан на простых и доступных мероприятиях. Они способны не только свести к минимуму риск развития экстренного состояния, но и оказать на организм общее благоприятное воздействие.

- Есть первичная и вторичная профилактика инсульта. Первичную профилактику могут пройти пациенты, имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, сахарный диабет, мерцательная аритмия). Они должны выполнять неукоснительно предписания врача-кардиолога, терапевта по назначаемым препаратам. Если у вас или у вашего родственника всё-таки случился инсульт, следует помнить о вторичной профилактике. При правильном соблюдении рекомендаций от лечащего врача уменьшается риск развития повторных инсультов до 15%, - рассказывает заведующая отделением неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» Анна Синельщикова. - Кроме того, в регионе существует программа борьбы с болезнями системы крови, которая позволяет получить препараты по льготному обеспечению и предотвратить риск развития повторных инсультов.

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Важно

К сожалению, инсульт редко интересуется возрастом того, к кому приходит. Безусловно, в группе риска находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет, но сегодня нередки случаи инсульта и у 30-летних, и у тех, кому только исполнилось 25. Причем, чем моложе человек, тем менее ожидаемыми у него могут быть признаки, характерные для инсульта, а следовательно - тем дольше он будет оставаться без помощи, и тем более печальными могут оказаться последствия мозговой катастрофы.

Главный совет медиков - независимо от возраста: при первых подозрительных признаках звоните врачу. Никто не любит ходить по врачам. Большинство надеется, что онемение в руке завтра пройдет. Но своевременное обращение за помощью может спасти вашу жизнь, сохранить вам независимость и трудоспособность на долгие годы.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИНСУЛЬТА

Гипертония. Системное и длительное повышение артериального давления способствует сужению сосудов и приводит к повреждению стенок артериальных сосудов.

Ожирение. Оно вынуждает сердце работать с большой нагрузкой. Увеличивается мышечная масса сердца, работающего на пределе своих возможностей, в конечном итоге это приводит к истощению его резервов и возникает риск ишемии.

Холестерин повышает риск развития инсульта.

Избыточное потребление алкоголя. Приём алкоголя повышает артериальное давление, с ростом которого возрастает риск разрыва ослабленных стенок сосудов.

Курение ускоряет формирование холестериновых бляшек, отчего растет риск возникновения ишемического инсульта. Оторвавшийся тромб закупоривает сосуд, что приводит к нарушению кровообращения в одном из отделов мозга. Никотин также способен сужать сосуды.

Фото предоставлено ЦОЗиМП.

Дарья КОВАЛЕРОВА

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