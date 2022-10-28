Бюджет Смоленска вырос более чем на 198 миллионов рублей

Фото: Смоленский городской Совет.

Проект решения получил поддержку на очередной сессии Смоленского городского Совета, состоявшейся 28 октября.

Доходы областного центра на 2022 год утверждены на уровне 9,2 млрд рублей с ростом на 198,2 млн рублей. Общие расходы составят 9,5 млрд рублей.

«Собственные доходы города выросли на 114,4 млн рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – на 83,8 млн рублей. Это поможет обеспечить решение большого количества острых для Смоленска вопросов. В частности, на 102,8 миллиона рублей нами увеличены объёмы бюджетных средств на реализацию программы по переселению смолян из аварийного жилищного фонда. Таким образом, в этом году с учётом дополнительного финансирования на данное направление в областном центре предусмотрено почти 600 миллионов рублей. Субсидия позволит улучшить жизнь многих семей, которые ждут расселения и смогут переехать из квартир в аварийных домах в новые», - уточнил председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

Увеличение собственных доходов бюджета в 2022 году, утверждённых депутатами в объёме 3,8 млрд рублей, произошло за счёт поступления налога на доходы физических лиц (+15 млн рублей), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+70,2 млн рублей); а также роста неналоговых доходов (+29,2 млн рублей). Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составят в этом году 5,4 млрд рублей.

В частности, за счёт перераспределения бюджетных ассигнований, а также за счёт увеличения собственных доходов Смоленска 16 млн рублей предусмотрено на приобретение спецтехники для МБУ «Зеленстрой», 6 млн рублей – на оплату расходов по уличному освещению. Также депутаты горсовета, предварительно обсуждавшие актуальность ремонта и обустройства контейнерных площадок в Смоленске, поддержали предложение направить на данные цели полмиллиона рублей.

«Конечно, мы стараемся отталкиваться от возможностей бюджета. Но, тем не менее, есть обязательства, которые требуют внимания на постоянной основе. Я говорю о вопросах жизнеобеспечивающих. Например, на этой сессии в бюджете были предусмотрены необходимые средства на оплату электроэнергии за уличное освещение. Вряд ли простые жители часто задумываются об этих расходах, которые несёт город, – и это нормально. Важно просто обеспечить бесперебойную работу. Пожалуй, для любого муниципального образования вопросы жилищно-коммунального хозяйства традиционно являются самыми сложными и злободневными, их необходимо решать своевременно», - подчеркнул Анатолий Овсянкин.

Добавим, что более 300 тысяч рублей будет направлено Смоленском в этом году на софинансирование доли средств областного бюджета на строительство объектов уличного освещения и программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

«Считаю важным подчеркнуть высокую социальную составляющую бюджета Смоленска. Мы должны поддерживать муниципальные предприятия, которые работают для жителей, учреждения в сфере культуры, спорта и образования. Отдельно хочу отметить именно помощь, которая по итогам принятия этого решения о внесении изменений в бюджет будет оказана школам и детским садам», - прокомментировала председатель комиссии по социальной сфере горсовета Раиса Дижиченко.

Так, 10 миллионов рублей изысканы на проведение ремонтных работ в ряде школ и детских садов областного центра, а также приобретение мебели и оборудования. Помимо этого, дополнительно 2,3 миллиона рублей предусмотрено на дооборудование санузлов в девяти муниципальных общеобразовательных учреждениях Смоленска.