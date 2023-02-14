Царь-рыба: к концу 2025 года сельдь, произведенная в России, полностью вытеснит импортные аналоги

К концу 2025 года сельдь, произведенная в России, полностью вытеснит импортные аналоги. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучили производство и потребление сельди в нашей стране, а также экспортный потенциал продукта на зарубежных рынках.

Сельдь занимает лидирующую позицию в потреблении рыбной продукции у жителей РФ. Наиболее часто встречающиеся на наших прилавках виды – тихоокеанская и атлантическая. Каждый год именно эти виды сельди становятся основой одного из самых популярных блюд как на новогоднем, так и на любом праздничном столе россиян – салат «селедка под шубой».

Знаменитая олюторская сельдь ценится за жирность, нежный вкус и более плотное мясо. Но это не отдельный вид рыбы, а стадо тихоокеанской сельди в одном из заливов Камчатки — в Олюторском. То есть это локальная популяция сельди Берингова моря.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, на конец 2022 г. было добыто 584 тыс. т сельди, что на 9,8% выше уровня 2021 г. По оценке ЦОЭ, объем вылова сельди к 2025 г. может достичь 610 тыс. т.

Производство

Производство сельди мороженной за январь-ноябрь 2022 г. составило 400 тыс.т, что на 10,8 % выше уровня аналогичного периода 2021 г. В 2021 г. российскими предприятиями было выпущено 405 тыс. т мороженой сельди, что на 4,2% выше по сравнению с результатами 2020 г. Лидирующий федеральный округ РФ по производству мороженой сельди – Дальневосточный ФО (81,6% производства за период с 2017 по 2021 г.), на втором месте – Северо-Западный ФО (18,3% производства).

Потребление

Потребление сельди на российском рынке составляет 370-390 тыс. тонн по сырью в год, что соответствует 2,8-3 кг на душу населения в год (это 12% от потребления всей рыбной продукции в год). При этом 75% приходится на сельдь, вылавливаемую российскими рыбаками.

По данным исследовательской компании N-tech, в виду «острой необходимости» в новогодних салатах продажи сельди ежегодно возрастают в декабре и снижаются в «жаркие» месяцы в мае, июне и июле. На продажи в декабре приходится 13% годового торгового оборота, тогда как другие месяцы в среднем составляют 7%.

Экспорт

В 2022 г. экспорт сельди в натуральном выражении составил 241 тыс. т, что на 9,5% выше уровня 2021 г. Стоимость экспорта сельди также растет. Прирост составил 40% в сравнении с уровнем 2021 г. Лидерами по закупкам российской сельди в 2022 г. стали Корея, Китай и Нигерия. Годом ранее в лидерах также была Япония (27,4 тыс. т).

Эксперты ЦОЭ прогнозируют, что при сохранении стабильного вылова и структуры экспорта (доля дружественных стран сейчас составляет 55%), объемы экспортируемой сельди будут расти в среднем на 2-3%. Уже сейчас они достигают уровня «доковидного» периода.

Импорт

Импорт сельди в 2022 г. составил 71 тыс. т, что на 25,5 % ниже уровня 2021 г. Лидером по импорту мороженой сельди в РФ все также остаются Фарерские острова.

«Сравнивая потребление сельди с некоторыми другими источниками животного белка, можно отметить, что оно почти вдвое превышает потребление таких немассовых видов мяса как баранина и козлятина (примерно 1,5 кг) и находится на уровне потребления индейки (примерно 3 кг). Основными плюсами данного продукта является насыщенность белком, содержание большого количества витамина D, витаминов B и микроэлементов – селена, фосфора, йода и других. Качественные и вкусовые характеристики, а также традиции русской кухни определяют популярность сельди, - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. – Переориентация рынка сельди на импортозамещение, по нашим прогнозам, к 2025 году приведет к полному вытеснению импортной сельди продукцией российских рыбных компаний».

Справка:

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