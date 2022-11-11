«Заставить вас бросать курить через страх – глупо». В Смоленске врачи рассказали о вреде курения и вейпинга

Встреча со студентами приурочена к Международному дню отказа от курения, который ежегодно отмечается 17 ноября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Лекция-беседа со студентами прошла сегодня, 11 ноября, на базе Смоленского филиала Московского энергетического института. Перед аудиторий выступили кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог, тренер-консультант по дыхательной гимнастике Мария Листопадова и Клинический психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера» Светлана Качалова.

– Работать с аудиторией через страх – глупо. Я не буду вас пугать страшилками что будет через 30 лет, если вы сегодня не бросите курить, – сказала Мария Листопадова и представила те наблюдения, с которыми она сталкивается на приеме.

Встреча со студентами приурочена к Международному дню отказа от курения, который ежегодно отмечается 17 ноября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Вред от курения табака изучен, а с электронными средствами доставки никотина дела куда сложнее. Курение помолодело, отметили врачи, вэйпы пробуют уже в 9-10 лет. Через довольно небольшой отрезок времени – месяца три – у детей формируется зависимость, появляется одышка, кашель…

– Недавно ко мне на прием пришла мама с 11-летним мальчиком. Настороженность вызвал кашель ребенка. Мама полагала, что это последствия ковида, но, как выяснилось позже, ребенок злоупотреблял электронными средствами доставки никотина. Есть и другой пример, – рассказывает врач-пульмонолог, демонстрируя на экране рентгенограмму легких.

– Эти белые пятна говорят о повреждении легких, а повреждены они на 50 процентов. Их обладателю всего 23 года. – Парень попал в стационар, так как почти не чувствовал руки. Вчера он пообещал мне бросить курить, я поддержала. Получить повреждение легких просто, а вот восстановить их крайне сложно.

Встреча со студентами приурочена к Международному дню отказа от курения, который ежегодно отмечается 17 ноября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В завершении встречи врачи представили слушателям настоящий состав вэйпа, который скрывают от потребителя. Лекция вызвала шквал аплодисментов.

– Развитие зависимости формируется от избыточности того, что есть, – прокомментировала клинический психолог Светлана Качалова. – Люди не успевают переваривать информацию и попадают в ловушку повышенного интереса. Нужно уметь контролировать себя и помнить, что ваше здоровье в ваших руках!

Напомним, тематические мероприятия с населением проводятся в рамках марафона «Вопросы доктору». Исполнители проекта – Смоленское региональное отделение «Российского Союза молодых ученых». Программой предусмотрено взаимодействие с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно – физкультурный диспансер».

Реализация проекта осуществляется за счет субсидии Департамента Смоленской области по внутренней политике и Фонда президентских грантов.