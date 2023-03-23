Жительница Смоленской области наняла киллера для кота. Фото: Виктория Гаврик

В Смоленском районе жительница одной из деревень наняла киллера для чужого кота, который часто заходил к ней на участок. Причиной жестокой расправы стала неприязнь к животному. Для совершения преступления женщина наняла своего ранее судимого знакомого.

По информации пресс-службы регионального УМВД, о заказном убийстве стало известно после обращения хозяйки. Полицейские установили, что её питомец заходил на участок, где проживала 41-летняя местная жительница. Она невзлюбила животное и попросила знакомого разобраться с проблемой радикальным способом.

49-летний мужчина согласился убить кота. В середине февраля они совместно изловили животное, посадили его в мешок, а затем избили металлическим прутом. После злоумышленники бросили бездыханное тело под деревом, где его позднее и нашла хозяйка.

Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». За убийство злоумышленникам грозит от 3 до 5 лет колонии.

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