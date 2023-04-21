Михаил Мишустин провел встречу с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Фото: пресс-служба администрации региона.

Михаил Мишустин провел встречу с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Глава региона отметил, что опыт работы в аппарате правительства под руководством Михаила Мишустина помогает ему на посту врио губернатора:

– Я выходец из вашей школы. Инструменты, которые вы внедрили в аппарате правительства, это действительно огромный плюс в управленческой части.

Ключевыми направлениями развития области стали создание рабочих мест, здравоохранение, дорожное хозяйство и ЖКХ.

Для создания рабочих мест необходимо развитие промышленности и обрабатывающих производств. Треть ВВП Смоленской области приходится на промышленные производства. Развивать этот сегмент помогают запущенные правительством инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. В планах – наращивать объемы строительства, развивать сельское хозяйство.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области в 2023 году будет отремонтировано порядка 300 км дорог. Василий Анохин попросил Председателя Правительства поддержать предложение о направлении 2,3 млрд рублей в рамках опережающего финансирования на ремонт региональных и местных дорог области. Это поможет провести ремонт еще около 90 км дорожного полотна.

Михаил Мишустин пообещал дать соответствующее поручение Минтрансу и Минфину, в том числе и на выделение дополнительных средств на ремонт улично-дорожной сети Смоленска.

Кроме того, регион участвует в программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Смоленская область уже получила ресурсы, которые позволят:

– модернизировать порядка 20 объектов водоснабжения;

– обновить около 30 объектов теплоснабжения;

– построить дополнительные газовые котельные.

При этом, жители области продолжают обращаться к врио губернатора с просьбами об улучшении работы систем ЖКХ. Василий Анохин попросил Михаила Мишустина выделить дополнительно 550 млн рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

– По поручению Президента мы значительные ресурсы направили именно на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в России. То, что вы с этого начинаете, – это важнейшее направление работы. Дадим соответствующее поручение рассмотреть все возможности с точки зрения поддержки, – сказал Михаил Мишустин и поручил врио губернатора тщательно проработать вопросы социально-экономического развития области.