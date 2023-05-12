Смоленскэнерго выдало более 370 кВт мощности объектам здравоохранения

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в 1 квартале текущего года завершил технологическое присоединение ряда медицинских учреждений. Электроэнергией в этот период были обеспечены здание инфекционного корпуса Рославльской ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты Кардымовской и Смоленской районных больниц. В Смоленске электроснабжение получили акушерский корпус «Клинической больницы №1» (на 150 кВт увеличена имеющаяся мощность) и диализный центр на ул. Фрунзе.

Завершено технологическое присоединение центра восстановления и реабилитации здоровья «Мещерское» максимальной мощностью 150 кВт. Центр здоровья стал самым крупным объектом здравоохранения, подключенным к сетям филиала в прошлом году.

«Мы понимаем важность оперативного подключения медицинских объектов к электрическим сетям и ищем оптимальные технические решения. За первый квартал в общей сложности пяти подключенным медицинским учреждениям был выдан 371 кВт мощности – это значимый вклад в развитие объектов здравоохранения региона», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.