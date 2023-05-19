Россельхозбанк нарастил объемы финансирования посевной кампании

Фото: АО «Россельхозбанк».

В 2023 году РСХБ в требуемых объемах обеспечил финансирование сезонных работ: к середине мая объем предоставленных кредитов АПК составил 272 млрд рублей. Из них 110,7 млрд руб., или 40,6% от общего объема, выдано в рамках льготного кредитования. В общей сложности с начала года банк выдал АПК 529 млрд рублей кредитных средств.

«Финансирование сезонных работ является для Россельхозбанка одним из приоритетных направлений кредитования. Доля банка на этом рынке составляет более 70%. В ряде регионов мы являемся единственным банком, который осуществляет финансирование сезонных работ. Поэтому мы понимаем свою особую ответственность и уделяем этому направлению большое внимание. Для нас очень важно, чтобы каждый сельхозпроизводитель получал требуемую поддержку, включая малый бизнес, которому она особенно необходима. Так, выдачи кредитов на проведение сезонных работ субъектам малого и среднего предпринимательства превысили 48 млрд руб., что на 16,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Малым формам хозяйствования было выдано 23 млрд руб.», – сообщил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Со стороны ряда регионов страны РСХБ фиксирует повышенный спрос на финансирование сезонных полевых работ – среди них Ставропольский край (+460%), Краснодарский край (+230%) и Ростовская область (+134%).

Борис Листов отметил, что в 2023 году Россельхозбанк как опорный банк АПК продолжает обеспечивать бесперебойное кредитование аграриев и наращивает его объемы. «Благодаря нашей кредитной поддержке сельхозпроизводители получают все необходимое для проведения сезонных полевых работ. В этом году мы ожидаем, что финансирование таких работ будет на уровне не менее прошлого года, ставшего рекордным по урожаю, то есть планируем, что общий объем финансирования сезонных работ составит не менее 760 млрд рублей. Это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом и послужит надежным фундаментом для дальнейшего развития сельского хозяйства в России», – отметил Борис Листов.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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