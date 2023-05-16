РСХБ вошел в ТОП-10 Банков России с самой вовлеченной и эффективной командой

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

По этому показателю РСХБ опередил большинство финансовых организаций в России и вошел в ТОП-10 российских банков.

Россельхозбанк, один из крупнейших системообразующих банков России, на ежегодной основе проводит целую серию исследований вовлеченности – от точечных замеров до больших опросов. Цель большого исследования – оцифровать состояние команды, ее стабильность и сплоченность, удовлетворенность условиями работы и отношениями с коллегами.

Вовлеченность - это совокупность физических, эмоциональных и интеллектуальных факторов, которые мотивируют сотрудников выполнять их работу лучше и эффективнее и достигать высоких результатов. Уровень вовлеченности позволяет работодателю понять точки роста и развития, производительность труда в коллективе, диагностировать проблемные зоны, определить атмосферу в коллективе и вектор развития компании во внутреннем контуре. Среди основных показателей вовлеченности то, насколько сотрудник ассоциирует себя с компанией, знает и разделяет ее стратегию развития и ценности, видит ли для себя перспективы роста и развития, а также его лояльность компании и желание в ней оставаться.

Исследование, проведенное с декабря 2022 года по январь 2023 года, показало, что за год по Группе РСХБ вовлеченность выросла на 1,9%. Рост вовлеченности сотрудников говорит о том, что Россельхозбанк в непростых условиях смог обеспечить своим сотрудникам как интересные, амбициозные задачи и проекты, так и достойные, комфортные условия труда.

В исследовании приняли участие 28 023 работника – они ответили на 50 вопросов и на основании их ответов удалось получить оценку ключевых факторов, определяющих уровень вовлеченности.

Выше всего сотрудники РСХБ оценили метрики вовлеченности, говорящие о том, насколько комфортно работать в банке, какие в нем взаимоотношения между коллегами: при этом за 2022 год больше всего выросла оценка сотрудниками метрик работы, отражающих прогресс Россельхозбанка в предоставления карьерных возможностей для персонала.

Важно отметить, что вовлеченность выросла как в головной организации – на 0,9%, так и в регионах – на 2%.

Вовлеченность сотрудников – это столп, на котором банк может развивать свои HR-политики. Именно она показывает какой отклик находят среди сотрудников ценности, его философия и ключевые направления работы. Высокая вовлеченность позволяет добиваться низкой текучести кадров и помогает превращать работников в настоящих амбассадоров. За минувший год в РСХБ на стратегическом уровне реализовано более 100 мероприятий для постоянного взаимодействия с сотрудниками, в том числе корпоративные праздники и спортивные турниры, обучающие программы и флешмобы, конкурсы и акции, волонтерские и социально ориентированные проекты.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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