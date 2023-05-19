Россельхозбанк приглашает на первую всероссийскую ярмарку органической продукции

Фото: АО «Россельхозбанк».

Первая всероссийская ярмарка органической продукции соберет 60 ведущих производителей. Посетители мероприятия смогут познакомимся с органическими продуктами, узнать секреты производства, примут участие в кулинарных мастер-классах и, конечно, получат возможность попробовать вкусные и свежие продукты из разных уголков страны. Вход на ярмарку свободный.

Выставка организована и проводится при поддержке Совета Федерации Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минприроды России, Минсельхоза России, Роскачества и Правительства города Санкт-Петербург в рамках X Невского международного экологического конгресса.

По данным Россельхозбанка, объем рынка органической продукции России составляет 10 млрд руб., при этом мировой рынок органики составляет порядка $100 млрд. Сейчас только 1% наших граждан потребляет органическую продукцию, тогда как к 2025 году банк видит перспективу потребления органики каждым десятым жителем страны.

Чтобы реализовать экспортный потенциал и вывести потребление органической продукции в России на новый уровень, РСХБ основал Фонд «Органика», который помогает фермерам сертифицировать свою продукцию и вносит вклад в популяризацию органических производств.

Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 года в Санкт-Петербурге и является площадкой для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности, развития диалога и обмена опытом между представителями органов власти и бизнеса, а также совершенствования законодательства и повышения роли экологического воспитания.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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