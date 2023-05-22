Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".

С 22 по 28 мая смоляне выберут кандидатов, которые затем представят партию на основных выборах в сентябре

Смолян приглашают принять участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Голосование пройдет с 22 до 20:00 28 мая. Проголосовать можно будет в режиме онлайн на специальном сайте - PG.ER.RU. Для зарегистрированных пользователей доступны два бюллетеня с кандидатами по одномандатному избирательному округу и соответствующей региональной группе.

Голосование продлится до 26 мая включительно. Верификацию проводят через портал «Госуслуги». Избранные кандидаты представят партию на сентябрьских выборах.

«Процедура предварительного голосования, которая была запущена еще в марте, входит в свою самую активную стадию. У смолян уже есть возможность проголосовать за того или иного кандидата, а выбрать есть из кого. В процедуре участвуют 203 кандидата - учителя, медицинские работники, аграрии, работники образования, науки и культуры, молодежь, участники СВО, а также действующие депутаты областной Думы, городского Совета. У каждого из них есть шанс попробовать свои силы. Обращаюсь к смолянам: выберите самых достойных кандидатов, которые смогут представить партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу», - прокомментировал секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов.