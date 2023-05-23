Смолянам из сельских поселений напомнили о правилах электробезопасности

Фото: ПАО «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» напоминает жителям садоводческих хозяйств и сельских поселений о правилах электробезопасности.

Находясь в сельской местности, нужно соблюдать особенную осторожность, ведь большую часть времени вы проводите в энергопроводящей среде: почва и вода отлично проводят электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током

Необходимо помнить, что действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную угрозу. Присоединение частных хозяйств к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы. Недобросовестные потребители, решившие ради экономии, самовольно присоединится к электросетям, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь своих соседей.

«Обратите внимания на состояние электросетей, подведенных к вашему дому.

Под проводами запрещено высаживать деревья, возводить постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут стать источником поражения электрическим током.

Электрические провода, питающие здание, не должны касаться его крыши или стен.

Струя дождевой воды, омывающая неизолированный провод на крыше, может убить проходящего мимо человека. При поливе огорода следите, чтобы струя не приближалась электропроводам.

Неисправная электропроводка – причина наиболее разрушительных бытовых пожаров. Возгорание электропроводки влечет «короткое замыкание» сети. Часто в одну розетку через тройник или удлинитель подключается по нескольку мощных электроприборов, которые потребляют электричества больше, чем рассчитывалось при монтаже электропроводки в следствии чего изоляция электропроводки, не выдерживая нагрузки, превышающей допустимую, возгорается.

Об изношенности электропроводки или несоответствию её подключаемой нагрузке могут указывать сильно греющиеся провода и розетки, запах плавящейся изоляции, часто отключающиеся автоматические выключатели, перегорающие предохранители на домашнем электрощите.

От скачков напряжения в сети и кроткого замыкания можно защититься, установив автоматические выключатели и ограничители перенапряжения. Запрещено подменять штатные автоматические устройства отключения авариного режима сети на нестандартные («жучки» и т.п.), а также устройства не соответствующие расчетным значениям отключения тока короткого замыкания.

Если вы чувствуете запах горящей или оплавляющейся проводки, незамедлительно отключите электроприборы и обесточьте дом и обратитесь к специалистам.

Следите за состоянием электропроводки в загородном доме:

Обратитесь к профессионалу, чтобы установить и проверить исправность защиты от коротких замыканий (автоматы, пробочные предохранители).

Следите за исправным состоянием изоляции электропроводки, электроприборов и аппаратов, электрощитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также электрических вилок и розетки.

Во избежание повреждения изоляции не допускается:

· подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах;

· перекручивать провода;

· закладывать провод и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления;

· вешать что-либо на провода;

· вытягивать за шнур вилку из розетки;

· закрашивать и белить шнуры и провода.

Не забывайте о правилах электробезопасности!», - отметили в компании.