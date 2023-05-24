"Смоленскэнерго" выполнит диагностику электросетевых объектов 35-110 кВ

Фото: ПАО «Россети Центр».

В текущем году филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» проведет диагностику 7290 единиц электрооборудования подстанций (ПС) 35-110 кВ. Обследование энергооборудования ведется в рамках программы технического обслуживания и ремонтов 2023 года. Стоит отметить, что диагностика выполняется без отключения оборудования, а значит без перерывов в электроснабжении потребителей.

Работы по обследованию оборудования начались в январе. Энергетики уже выполнили диагностику 493 единиц оборудования ПС 35-110 кВ, в том числе, силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, выключателей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений. Осмотрено 3010 км линий электропередачи 35-110 кВ, проведен тепловизионный контроль контактных соединений проводов, на 122 силовых трансформаторах 35-110 кВ проведен хроматографический анализ растворенных газов в трансформаторном масле. Всего выполнены испытания, измерения, диагностика, анализы трансформаторного масла 1005 единиц оборудования.

Контроль за техническим состоянием энергообъектов ведется с помощью тепловизоров, приборов для проведения хроматографического анализа растворенных газов в трансформаторном масле.

«Проведение диагностики состояния электрооборудования – важнейшее мероприятие, позволяющее дать оценку техническому состоянию проверяемого объекта. Эффективно планировать сроки и объемы дальнейших ремонтов помогает выявление скрытых дефектов. При необходимости сотрудники оперативно проводят обслуживание для недопущения аварийных ситуаций», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.