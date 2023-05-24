Платформа «Я в Агро»: число опубликованных вакансий превысило 20 тысяч

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Цифровая платформа по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в Агро» подвела итоги 9 месяцев работы. Запущенная в июле 2022 года Россельхозбанком платформа за прошедшее время сумела стать востребованной площадкой поиска вакансий и стажировок в АПК для специалистов и людей без опыта, а также инструментом рекрутинга для представителей агроотрасли.

За 9 месяцев на цифровой платформе «Я в Агро» были размещены более 20 тыс. вакансий в сфере АПК от предприятий из всех регионов России. Вакансии успешно закрываются, но ежедневно появляются новые, на данный момент соискателям доступно более 14 000 вакансий. В числе работодателей – как крупные агрохолдинги из числа топ-100, так и небольшие компании. Платформа «Я в Агро» помогает работодателям найти сотрудников с разным уровнем квалификации – начинающих, имеющих определенный опыт работы в отрасли и профессионалов своего дела.

Все услуги на платформе бесплатны. Работодатели могут размещать и продвигать вакансии и стажировки, настроить доступ к резюме и рассылкам, организовывать встречи со студентами. Соискатели могут воспользоваться специальным конструктором резюме, помогающим правильно позиционировать свой опыт и экспертизу. Студентам доступен специальный раздел, в котором они могут подать заявку на дополнительную стипендию от Россельхозбанка, вступить в Клуб амбассадоров, создать цифровой профиль и воспользоваться советами Карьерного навигатора, а также узнать о всех активностях ведущих АПК-компаний. Количество опубликованных на платформе резюме также увеличивается: соискателей привлекает широкий выбор вакансий в отрасли, а также дополнительные сервисы и возможности, которые предоставляет «Я в Агро». На платформе собрана информация о стажировках, доступных молодым специалистам, причем, практически все крупные предприятия готовы оплачивать стажировку, особенно во время массовых сезонных работ. Наиболее перспективным стажерам агрокомпании предлагают постоянное место работы. Еще одно направление развития для соискателей – онлайн- и офлайн-встречи в рамках проекта «Клуб Амбассадоров», сообщества, которое объединяет активных студентов, работодателей и вузы, позволяет познакомиться с жизнью ведущих компаний АПК. На данный момент число участников «Клуба Амбассадоров» составляет уже более 500 человек. Много внимания на платформе «Я в Агро» уделяется сервисам для профессионального развития. Так, здесь собрана информация о наиболее перспективных и востребованных курсах, доступных как очно, так и дистанционно. Одним из прорывных сервисов стал «Карьерный навигатор» – интеллектуальный инструмент, который визуализирует персонализированные варианты продвижения по карьерной лестнице от выбранной отправной точки.

Кроме того, на платформе регулярно рассказывают о специфике работы в аграрном секторе, профессиях будущего и самых интересных вакансиях крупнейших игроков индустрии. «Мы ведем комплексную работу по развитию платформы «Я в Агро» для того, что сократить расстояние между соискателями и работодателями. Особенно много внимания уделяем работе с молодыми специалистами – будущим отрасли. В последнее время АПК развивается с высокой скоростью, поэтому многим компаниям не хватает сотрудников, которые помогут обеспечить прорыв, поэтому мы постоянно совершенствуем наши сервисы, ищем новые пути для привлечения молодежи в отрасль, ведь мы понимаем, что устойчивое развитие агропрома – это гарантия продовольственной безопасности нашей страны», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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