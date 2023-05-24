Смолянам рассказали о механизмах, которые обеспечивают безопасность предварительного голосования «Единой России»

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Директор Смоленского «Ростелекома» Руслан Юсупов рассказал смолянам о механизмах, которые обеспечивают безопасность предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения.

С 22 по 28 мая в Смоленской области проходит предварительное голосование «Единой России». Смоляне помогают партии выбирать кандидатов, которые в сентябре смогут представить ее на выборах депутатов Смоленской областной Думы.

В этом году голосование пройдет исключительно в электронном формате - – верификацию на сайте PG.ER.RU проходят через портал «Госуслуги». Это позволяет автоматически определить избирательный округ по месту постоянной или временной регистрации пользователя. При этом личные данные смолян надежно защищены.

«Благодаря регистрации через портал «Госуслуги» избирательный процесс абсолютно легитимен с точки зрения закона, а также максимально удобен для пользователей. Эта процедура безопасна – авторизация защищена блокчейном», - рассказал региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия», директор Смоленского филиала «Ростелеком» Руслан Юсупов.

Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» разделен на четыре части – это обезопасило процесс от внешнего воздействия и позволило сохранить тайну голосования.

«Таким образом, процедура застрахована от того, что может проголосовать бот или же не гражданин нашей страны», - разъяснил Руслан Юсупов.

Зарегистрироваться в качестве избирателей смоляне могут до 26 мая включительно. После верификации на сайте появляются электронные бюллетени. Проголосовать за своих кандидатов можно в любое удобное время и в любом месте, главное - подключение к Интернету.

«Уровень цифровизации Смоленской области позволяет любому гражданину в полной мере реализовать свое избирательное право», - отметил Руслан Юсупов.

Напомним, Голосование пройдет с 22 до 20:00 28 мая. Проголосовать можно будет в режиме онлайн на специальном сайте - PG.ER.RU. Для зарегистрированных пользователей доступны два бюллетеня с кандидатами по одномандатному избирательному округу и соответствующей региональной группе.