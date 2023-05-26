Смоленскэнерго в 2023 году отремонтирует 25 высоковольтных линий

Фото: предоставлено Смоленскэнерго.

В рамках ремонтной программы филиала в 2023 году планируется произвести ремонт 25 высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ.

Суммарно по сетям 35-110кВ будет заменено 2502 изолятора, отремонтировано 199 фундаментов, заменено 1,2 км провода, 0,15 км грозозащитного троса, 7 опор, расчищено более 1900 га просеки и вырублено более 50 деревьев, угрожающих падением на провода.

Из наиболее важных линий 35кВ, запланированных к ремонту в этом году, стоит отметить ВЛ 35 Кардымово – Вачково, обеспечивающую надежное электроснабжение жителей части Кардымовского района, а также Кардымовского молочно-консервного комбината в д. Вачково, основным видом деятельности которого является закупка, хранение, переработка и реализация молочной продукции – сухого цельного молока.

Кроме того, будет проведен комплексный капитальный ремонт воздушной линии 35кВ, которая питает пос. Озерный Духовщинского района с населением более 5 тыс. жителей, обслуживающих вторую по величине электростанцию региона – Смоленскую ГРЭС.

«Каждая из двух с половиной десятков высоковольтных линий, где в текущем году запланированы ремонтные работы, отвечает за электроснабжение районов области, крупных промышленных и социально значимых объектов. Проведенный ремонт позволит обеспечить высокий уровень надежности энергоснабжения потребителей этих районов», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.