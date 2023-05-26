Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сделал свой выбор онлайн во время предварительного голосования

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов принял участие в предварительном голосовании «Единой России». Вице-спикер Госдумы прописан в областном центре, поэтому вместе с жителями Смоленска выбирал своих кандидатов по округу и региональной группе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россиия».

- Проголосовал за тех, кого считаю наиболее достойными кандидатами для выдвижения в Смоленскую областную Думу – сказал Сергей Неверов.- . Напомню, что только «Единая Россия» проводит предварительное голосование до основных выборов. Оно продлится до 28 мая. Будущее – в ваших руках. Я свое решение принял. Всем участникам желаю успехов, пусть победит сильнейший!

Напомним, в пятницу, 26 мая, заключительный день регистрации избирателей. Процесс будет завершен в полночь. Само голосование продлится до 28 мая включительно. На сайте PG.ER.RU смолянам доступны два бюллетеня с кандидатами по одномандатному избирательному округу и соответствующей региональной группе. Те, кто наберет большинство голосов в рейтинговом голосовании, смогут представить партию «Единая Россия» на выборах в Смоленскую областную Думу седьмого созыва в сентябре.