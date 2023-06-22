В Смоленске ураган повалил деревья на припаркованные машины. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

22 июня в Смоленске прошёл ливень с усилением ветра до 18 м/с. Ураган повалил деревья и нанес повреждения припаркованным автомобилям. Об этом сообщили смоляне в социальной сети ВКонтакте.

Так, возле дома 19а по улице Дзержинского каштан рухнул на стоящую во дворе «Ладу». В результате случившегося никто не пострадал.

По информации регионального ГУ МЧС, с 19 часов 22 июня и до 12 часов 23 июня на территории области также ожидаются гроза, ливень, град и усиление ветра.

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