Прерванный полет

Фото: smolensk.er.ru.

Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, советского союза и мира. Вечер Памяти традиционно прошел при поддержке проекта «Единой России» «Связь поколений».

Отпевание погибших летчиков Великой Отечественной войны прошло в Ярцеве в храме Петра и Павла. Службу провел митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

С чего все начиналось. 2015 год.

Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены».

Останки и личные вещи штурмана бомбардировщика ДБ - 3ф Михаила Алексеевича Цыркова найдут спустя семь лет смоленские поисковики – отряд Ярцевского района «Штурм». В эту же экспедицию поднимут останки Николая Васильевича Челпанова и Саввы Георгиевича Грановского. А отряд «Рядовой» найдет пилота истребителя ЯК – 9 т. Его имя еще предстоит установить поисковикам.

«При поддержке друзей нашего поискового движения мы планируем обратиться в центральный архив Министерства обороны, чтобы там попробовать установить имя штурмана истребителя», - рассказала координатор проекта «Единой России» «Связь поколений», лидер поисковиков Смоленщины, сенатор РФ Нина Куликовских.

Подвиг, который был совершен

Экипаж бомбардировщика ДБ - 3ф, погибшего в 1941 году, состоял из штурмана Михаила Алексеевича Цыркова 1914 года рождения из Владимирской области, воздушного стрелка, воентехника Николая Васильевича Челпанова 1914 года рождения из Ленинградской области и стрелка-радиста Саввы Георгиевича Грановского 1918 года рождения родом из Одессы.

«Столько лет об этих людях, об этих героях никто не знал, и благодаря нашим ребятам – поисковикам мы узнали об их судьбах, их подвиге, который был совершен. Символично, что, как и несколько десятков лет назад наши защитники стояли на рубеже нашей Родины, защищая её интересы, так и сейчас наши ребята находятся на передовой и повторяют подвиг своих отцов и дедов», - сказала руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Наталья Полушкина.

Поисковики отряда «Штурм» рассказали, как поднимали самолет. Бомбардировщик стал для отряда 20 найденным и поднятым бортом. По словам командира отряда Николая Кулешова, на поиски одного самолета могут уйти годы. Бомбардировщик ДБ - 3ф поднимали при помощи гусеничного трактора-бульдозера и экскаватора. Подъем продолжался шесть дней.

Фото: smolensk.e

«Еще через метр мы уперлись в парашют, затем другой, планшет, летная гимнастерка – в карманах удостоверение личности, пропуск на аэродром, личные вещи, письма семье, любимой девушке – по ним мы и установили личности экипажа», - вспоминает Николай Кулешов. Он передал сохранившиеся вещи штурмана Михаила Алексеевича Цыркова и деталь от самолета поисковикам из Владимирской области.

Там живет его родная племянница Нина Николаевна, которая всю свою жизнь посвятила поиску родного дяди Миши. Продала дом, чтобы издать книгу о героях Великой Отечественной войны. Сама не раз бывала в Ярцеве на поисках следов без вести пропавшего летчика. Именно тогда, в 2015 году, она сделала запись в книге. Теперь Михаил Цырков не без вести пропавший, а героически погибший летчик.

В силу возраста она не смогла приехать, найденные вещи и медаль «Шагнувши в бессмертие» семье передадут поисковики Владимирской области.

Главное – память!

Председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Игорь Ляхов отметил работу ярцевских поисковиков: «Сегодняшняя история - одна их тех, которая трогает за душу. Что может быть главнее для каждого человека, чем память о своих предках, которые в трудную минуту для страны, не задумываясь, встали на защиту Родины. А что может быть главнее для нас – наследников, чем сохранить эту память. Особенно сегодня, когда идет СВО, гибнут наши ребята, в том числе летчики, защищая нашу страну, ее целостность, язык, семейные и религиозные ценности – все, на чем держится наше государство».

Отметим, Игорь Ляхов – возглавляет поисковый отряд «Славяне», в числе поисковиков депутаты Смоленской областной Думы. Символично, что в такой важный день отряд пополнился новым поисковиком. Им стал ярцевчанин Игорь Демьянов, который уже не один год оказывает всестороннюю поддержку поисковому движению Ярцевского района.

Фото: smolensk.e

Удивительно, но ярцевская земля насчитывает более 10 поисковых отрядов. Ежегодно они принимают участие в Вахтах Памяти.

«Сколько бы не прошло лет, нужно помнить, что наш советский солдат отстоял право жить на нашей родной земле, говорить на родном языке, самим решать судьбу свою и наших детей», - подчеркнула депутат Смоленской областной Думы Ольга Васильева, которая также поисковик отряда «Славяне».

Церемония прощания с летчиками «Прерванный полет» собрала сотни ярцевчан и гостей. Каждый думал о своем невернувшемся герое.

«Их полет был действительно прерван, потому что в авиации считается, что полет закончен, когда самолет зарулил на стоянку и выключил двигатели, но этого не произошло…Они ценой своей жизни приблизили победу. Они защитили небо от врага. Они достойны памяти сегодня, завтра и всегда!» - заключил депутат Смоленской областной Думы, генерал-майор авиации Виталий Вовченко, за плечами которого 23 года летной работы и 2750 часов, проведенных в небе.