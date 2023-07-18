Пятилетний ребенок погиб во время игры на водном батуте в Смоленской области. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Во время купания на водных батутах в Вазузском водохранилище утонул пятилетний мальчик. По информации пресс-службы регионального СУ СК, ребёнок отдыхал у водоема на территории деревни Лебедки в присутствии отца.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Расследование находится на контроле у руководителя ведомства.

Помимо этого, будет дана оценка действиям организатора водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих.

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