Мэр Смоленска возобновил общегородские планерки в администрации. Фото: пресс-служба мэрии.

Глава Смоленска Александр Новиков анонсировал введение еженедельных планерок с руководителями и сотрудниками администрации Смоленска, управлений, МУПов, представителями правопорядка и СМИ.

Градоначальник подчеркнул, что теперь главным принципом работы городской администрации станет максимальная открытость.

В ходе первой общегородской планерки были озвучены вопросы, касающиеся обновления автобусного и трамвайного парков, возвращения лицензии УК «Жилищник», ремонта и строительства объектов водоподготовки и другие.

Обновление автобусного и трамвайного парков

В настоящее время заключен контракт на приобретение в лизинг 28 автобусов большой вместимости. Их уже оснащают необходимым оборудованием: системами навигации и бескондукторной оплаты. Через две недели их передадут в «Автоколонну-1308».

Достигнута договоренность с Правительством Москвы и «Мосгортрансом» о том, что Смоленску передадут 9 выбывших из эксплуатации трамвайных вагонов модели КТМ 71-623 для ремонта части трамваев, которые сейчас простаивают в депо. Помимо этого, планируется участие в программах по обновлению подвижного состава в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Возвращение лицензии «Жилищнику» и работа «Городской управляющей компании»

Продолжаются мероприятия по приёму-передаче 24-х многоквартирных домов, вошедших в лицензию «Городской управляющей компании» с 1 августа 2023 года. На основании актов осмотра домов идёт разработка планов проведения работ в многоквартирных домах с учётом сезонности.

Параллельно с этим ведется работа по оздоровлению финансово-хозяйственного состояния «Жилищника», которому планируется вернуть лицензию. Сейчас управляющая компания в соответствии с законом меняет форму с ОАО на АО. Проводятся анализ убыточных договоров и соглашений, оптимизация штатной структуры, изыскивается возможность получения иных источников дохода.

Планы по ремонту и строительству объектов водоснабжения

В рамках реализации нацпроекта «Чистая вода» будут выполнены следующие мероприятия:

- на территории Ленинского района «Реконструкция Верхнеясенного водозабора с установкой станции доочистки»

- на территории Промышленного района «Строительство станции водоподготовки на артезианской скважине №26 в мкрн. Южный»

- на территории Заднепровского района «Строительство станции водоподготовки на артезианских скважинах №25 и №16 по ул. М. Еременко»

Подробнее о строительстве новых объектов можно почитать здесь.

Подготовка к отопительному сезону

На сегодняшний день необходимые мероприятия выполнены на 85%, достигнуть полного исполнения в «Горводоканале» рассчитывают до конца августа.

Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, соответствующие работы запланированы на 2023-2024 годы и включают в себя 30 объектов водоснабжения и канализации. На трёх из них работы будут проводиться в этом году, общая протяженность реконструируемых участков составит около 4,5 км. В следующем году ремонт затронет порядка 20 км сети.

В МУП «Смоленсктеплосеть» в 2023 году планируют модернизацию пяти объектов. Документация по четырем из них в настоящее время проходит экспертизу, по одному положительное заключение уже получено, подрядная организация приступает к работам. На этой неделе должна начаться замена участков на одной из магистральных сетей предприятия. Участки для первоочередного ремонта уже определены.

Открытие «Кванториума»

Замглавы города по социальной сфере Ольга Гильденкова рассказала о ходе работ в гимназии № 4, на базе которой в этом году откроется второй в Смоленске детский технопарк «Кванториум». На ремонт кабинетов химии и физики, а также создание зоны коворкинга из городского бюджета было выделено 4 млн рублей, необходимые работы выполнены. Еще 21 млн рублей выделены из областного бюджета – эти средства направлены в том числе на приобретение мебели. Технопарк откроется 1 сентября.