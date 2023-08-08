Ураган пронесся по Смоленской области: пострадали люди, разбиты машины, сорваны крыши

Фото: телеграм-канал BAZA.

7 августа по Смоленской области пронесся сильнейший ураган, в результате которого пострадали люди, автомобили и соцобъекты. Стихия вывела из строя 281 трансформаторную станцию и оставила без электричества 12 тысяч человек.

Среди пострадавших – две девочки (2011 и 2022 года рождения). Они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в Смоленскую областную больницу.

Также в регионе повреждены 12 автомобилей, 18 из них – в Смоленске. Повалено 125 деревьев, из них 56 – в областном центре, исходя из поступивших заявок муниципальному «Зеленстрою». На данный момент 54 адреса находятся в работе у предприятия. Работают 6 бригад – территориальные мобильные бригады устраняют последствия в своих районах по поступающим заявкам.

Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Последствия урагана. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

У нескольких соцучреждений снесло крышу. Среди них есть детские сады и Дом культуры железнодорожников. Детский оздоровительный лагерь «Смена» остался без электроэнергии.

В настоящее время все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Из-за отключения подстанций несколько тысяч человек до сих пор остаются без света.

По информации мэрии, работы по восстановлению электроподачи продолжаются на Лавочкина, в Колодне, на Киевском шоссе, улице Тухачевского. Бригады работали всю ночь, сменяя друг друга. Работы продолжаются и в 18 муниципалитетах области. Электроэнергии нет в 6 532 домах с населением 45 364 человека.