Софья Купреенкова: «В «Мираторге» мне нравится ежедневная новизна»

Фото: Пресс-служба АПХ «Мираторг».

Полюбила этот город, его природу, историю. Здесь родились дети, появилась новая профессия, а теперь еще и несколько шикарных сияющих корон. Но обо всем по порядку.

Дедушкино влияние

- Софья, вы давно работаете в агрохолинге?

- Несколько месяцев, этой весной я получила второе образование в Смоленской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «агрономия». На защите дипломов у нас, как и во многих других профильных вузах страны, был представитель компании. Тех выпускников, чья защита понравилась, приглашали на работу. А я, если честно, давно знала о «Мираторге», но понятия не имела о том, что у нас в Смоленской области, тоже есть подразделения. И очень обрадовалась приглашению, подала резюме и вот уже несколько месяцев работаю по специальности на ферме «Новая Рудня».

Теперь уже я знаю, что в компании всегда ждут молодых специалистов, готовы всему научить, поддержать. Это очень важно.

- А первая специальность у вас какая?

- Строительная.

- Да, совсем далекая… Почему, будучи уже взрослым человеком вы так радикально сменили сферу деятельности?

- В строительстве я, кстати, не работала, я пришла в агрохолдинг из банка.

- Вот это поворот!

- Ни разу не пожалела. В «Мираторге» каждый день новые задачи, мы не сидим на месте. Часто в разъездах, на свежем воздухе. Мне очень нравится, это моя детская любовь и мечта. Мой дедушка, там, в Забайкалье, был фермером, содержал стадо коров и обрабатывал большие поля пшеницы и овса. Из зерна он потом производил муку. Дедушка научил меня водить машину, стрелять, всегда брал с собой в поля, это были очень яркие детские впечатления. И вот теперь они реализовались уже на профессиональном уровне.

- На ферме в Новой рудне тоже КРС, хотя абердин-ангусы и безрогие, и поля?

- Да, летом наши животные свободно пасутся на полях, поэтому моя задача обеспечить своевременный посев и уход за многолетними травами. Также нам необходимо вырастить кукурузу, чтобы на зиму заготовить сенаж, силос, зерно. Мы полностью обеспечиваем стадо собственными кормами.

Здесь во всем помогают

- Легко адаптировались после банка, все-таки разница колоссальная?

- Я каждый день чувствую поддержку коллег, знаю, что всегда придут на помощь, подскажут. А вообще моя работа началась с интенсивного обучения в Брянской области. Нас сразу трудоустроили, мы с первого дня получали зарплату, но несколько дней учились, жили в общежитии, ездили на фермы, вникали во все процессы и в теории, и на практике. Это кадровая политика агрохолдинга – все новые сотрудники проходят обучение на базе собственной Академии. И потом продолжает действовать институт наставничества, поэтому многие за короткий срок значительно вырастают в профессии.

- Ферма далеко от дома?

- Около 80 километров, но меня это не смущает, я езжу на машине, быстро, комфортно, мне нравится. Есть бесплатный корпоративный транспорт для сотрудников, я им не пользуюсь, но знаю, что это удобно, забирают с ближайшей к дому остановки общественного транспорта.

Гордость нации

- София, расскажите о том, сколько красивых титулов вы получили за последние месяцы?

- Да это полная для всех неожиданность, особенно удивились коллеги на ферме. Все началось весной, когда я участвовала в фотопроекте «Жена героя». По всей стране тогда появились необычные выставки – это портреты красивых женщин, жен офицеров, которые защищают страну в ходе СВО. У каждой на плечах парадный китель мужа, который ждет пока победного часа в шкафу… Там на проекте я познакомилась с новыми людьми, было трогательно, интересно. И организаторы предложили мне участие в конкурсе «Миссис Смоленск». Я сомневалась, но близкие и друзья меня поддержали, вдохновили. И на конкурсе я стала первой вице-миссис.

- Вот это да, поздравляю! Мужа обрадовали?

- Конечно, сейчас уже есть возможность общаться, он тоже поддержал меня, потом радовался, гордился моими успехами. Дети тоже восхищались, особенно дочь. Ей пять лет, и корона произвела неизгладимое впечатление! Сказала, когда вырастет, тоже такую получит.

- Но теперь корон уже несколько?

- Да, после первого последовало следующее предложение – всероссийский конкурс «Леди Евразия», в нем уже было значительно больше участниц из 17 регионов страны, преимущественно из Сибири, но и из центральной России были участницы. Проходил конкурс на Алтае.

- Как символично, практически на вашей родине…

- Да, и тематика была мне близка. Но на Алтае я прежде не была. Все участницы готовили шаманские костюмы, с нами провели фантастическую фотосессию на фоне невероятной алтайской природы. Край, конечно, произвел впечатление, мы ездили на экскурсии, там необычная древняя и могущественная красота.

- Сколько у вас номинаций?

- Три. Этот конкурс был очень творческим, мы всей семьей снимали видеопрезентацию о своем регионе, семье. Это был интересный опыт. В рамках еще одного конкурса я пела песню «Вера и любовь» Марии Зайцевой, посвятила ее мужу, в зале плакали. Все вместе принесло победу в номинации «Леди усадьбы «Сокол» - это то место, где мы жили. Было несколько многодетных мам, но победу в номинации «Супермама Евразии» тоже присудили мне.

- Сколько у вас деток?

- Четверо: три сына и дочь. Старшему десять, он увлекается самбо, второму – восемь, его сфера интересов – физика, атомная энергетика, все серьезно, несмотря на возраст. Дочери пять, младшему – три, они пока просто радуются жизни и познают этот мир.

- А третья номинация?

- «Гордость нации», ее принесла победа в конкурсе национальных костюмов. Я подумала, что раз мы в таком месте, мои корни в Забайкалье, да и внешность подходящая, поэтому выбрала стилизованный монгольский костюм. Его я тоже шила сама. А главным символом сделала национальный трилистник – это знак почитаемой монголами богини Умай – покровительницы многодетности и плодородия.

- Глубокий символ. Вас вдохновили эти победы, помогли отвлечься от разлуки с мужем?

- Сейчас я уже немного спокойнее к этому отношусь, мама приехала на помощь, да и новая работа очень заряжает, придает сил. А победы да, оказались дополнительной отдушиной, подарили массу впечатлений, ярких эмоций, новых знакомств. Совсем другой мир для меня открылся.

- Продолжите собирать коллекцию корон?

- Приглашение в Москву уже есть, но хочется взять паузу, поработать хочется, правда. Я соскучилась по своим полям. Завтра наконец-то возвращаюсь.

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