Агрохолдинг «Мираторг» создал с начала года в регионах проекта КРС 200 новых рабочих мест с начала года

Фото: Константин Коваленко.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» создал в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта КРС более 200 новых рабочих мест с начала текущего года.

«Мираторг» создал с нуля крупнейшее в Европе вертикально интегрированное производство высококачественной говядины «от поля до прилавка» с центром в Брянской области. Межрегиональный проект КРС «Мираторга» существует с 2008 года, и до сих пор продолжает расширяться. Активы проекта включают более 100 ферм КРС, а также три фидлота и комплекс по убою и переработке КРС мощностью 272 тыс. тонн продукции в год. Компания обеспечила более 8,5 тыс. рабочих мест преимущественно для жителей сельских районов с заработной платой выше средней по отрасли и всеми социальными гарантиями. Холдинг продолжает реализовывать долгосрочную стратегию по увеличению производства высококачественной говядины, что в свою очередь означает расширение штата сотрудников. А одно рабочее место в сельскохозяйственном секторе создаёт от 6 до 8 рабочих мест в смежных отраслях.

Развитие мясного скотоводства, кроме того, способствует введению в оборот земель сельхозназначения, обеспечивает стабильный спрос на продукцию растениеводства и способствует развитию сельских территорий. Новые рабочие места появились именно благодаря росту действующих производств и запуску новых площадок — в частности, второй производственной базы по ремонту и обслуживанию техники в Калужской области. Компания приглашает на работу на новое предприятие инженеров, слесарей, водителей грузовых автомобилей, других специалистов. Холдинг предлагает соискателям стабильную работу, социальные гарантии и достойную оплату труда. Среди дополнительных преимуществ – обеспечение жильём сотрудников, переехавших из других регионов, предоставление спецодежды и корпоративного транспорта.

Поголовье КРС специализированной мясной породы абердин-ангус в компании превышает 850 тысяч голов. В 2023 году холдинг планирует приплод более 260 тысяч телят. Планомерное увеличение поголовья на фермах позволяет увеличивать объёмы производства отечественной высококачественной мясной продукции. Проект «Мираторга» является составной частью продовольственной безопасности страны.

«Особую гордость у сотрудников «Мираторга» вызывает именно результат их работы — фирменная продукция. Если раньше это была только мраморная говядина — визитная карточка «Мираторга», то теперь внушительный ассортимент мясных полуфабрикатов и готовых блюд от блинов до супов, сделанных по принципу «разогрел и съел». Они все сделаны из сырья, выращенного на собственных полях и фермах, качество которого контролируется на всех этапах. Не мудрено, что изделия под маркой «Мираторг» оценили не только на всей территории России, но и далеко за ее пределами. Видя, как производство развивается, коллектив имеет полное право сказать: «Это наша заслуга!»», - рассказали в пресс-службе компании «Мираторг».

Автор видео: Павел Подобаев.

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