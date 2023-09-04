Главное об Анохине

Фото: Наталья Ионова.

Знаем, что объездил все районы Смоленщины, даже самые отдаленные. Везде встречался с людьми и теперь знает проблемы области «от и до». А вот какой он человек? Как проводит свободное время, как отдыхает, какая у него семья, каким было его детство?

Баланс между работой и семьей

Выходных дней у главы региона очень мало. С утра до поздней ночи он на работе, смоляне уже знают – окна в здании администрации горят всегда допоздна. Суббота тоже рабочая, значит для общения с семьей остается только воскресенье. И вот это уже то, чего нельзя отменить. Воскресный завтрак с семьей – это важно. Это семейная традиция, без которой не обойтись. Затем – прогулка с детьми. Рабочие дни главы региона проходят в основном в кабинете, поэтому хочется подышать воздухом, тем более смоленский воздух, как подчеркивает Василий Николаевич, – замечательный.

И хотя бы раз в неделю старается пойти в спортзал. В соцсети попали видео, где смоляне встречают Василия Николаевича в районном спортзале, с удовольствием фотографируются с врио губернатора. Ему это не мешает – наоборот, стимулирует тренироваться вместе со всеми. Иногда случается, что люди подходят с насущными вопросами. Это отвлекает от тренировок и возвращает в работу, но одновременно позволяет заострить внимание на каких-то проблемах.

К тому же Василий Николаевич считает важным, когда руководители, неважно какого звена, своим примером показывают, что надо заниматься спортом.

Детство

Спортом Василий Николаевич занимался с детства. Он был активным парнем, нередко случалось, что и хулиганил. Чтобы как-то укротить его кипучую энергию, родители отдали сына сначала в карате, потом в дзюдо и на плавание. Даже выступал на городском первенстве. Это очень помогло в развитии дисциплинированности и в итоге конвертировалось в конкурентную борьбу в учебе. И уже поступив в 9-й класс физико-математической гимназии, будущий глава региона серьезно взялся за ум и закончил гимназию одним из первых в списке лучших учеников.

Повлиял и пример родителей. Они оба закончили Московский энергетический институт, оба инженеры – отец инженер-физик, мама инженер-кибернетик. Отец вырос в деревне в Липецкой области, потом поступил в техникум. В МЭИ поступил не с первой попытки и даже не со второй, но не сдавался. Поступить из глухой деревни в МЭИ – серьезное достижение и хороший пример мотивации для сына.

После распределения Анохина-старшего направили в Московскую область на станкостроительный завод, где он дорос до заместителя директора. Получилось, что всё детство будущий глава Смоленской области провел в цехах – в литейном, сборочном цехе, поэтому производство ему не чуждо.

Жили родители в «хрущевке», а на лето сына отправляли к бабушке в деревню. Там не было газа и водопровода, зато были куры, коровы, речка рядом. Тогда 9-летний мальчик мечтал стать комбайнером – всем деревенским пацанам страшно хотелось прокатиться на комбайне.

Как найти своё призвание

Более серьезные мысли о будущем появились в старших классах. Много анализировал – стать ли ему физиком, математиком или экономистом. В хорошем смысле на выбор профессии повлиял отец. Он всегда мечтал, чтобы сын поступил в Суворовское училище, и в итоге появилась идея, как совместить экономику и строевую службу – Академия налоговой полиции. Академия тогда только открылась, и конкурс был достаточно высокий. Здесь очень помогли знания, полученные в физматклассе. Как и в военных вузах, день начинался с пробежки и построения, царила строгая дисциплина.

Все годы обучения Василий Николаевич жил в общежитии и до сих пор с удовольствием вспоминает два коронных студенческих блюда, которые может порекомендовать смоленским студентам. Первое – это макароны. Соус научил готовить отец: кетчуп с водой, луком и специями поджарить на сковородке, добавить туда отдельно сваренные макароны и тушить вместе с соусом. Второе самое популярное блюдо знакомо всем студентам – это, конечно, пельмени!

Любовь пришла в Смоленске

Родители стали примером не только в профессии, но и в семейной жизни. Крепкая дружная семья – то, к чему всегда стремился Василий Николаевич. Интересна и необычна история его знакомства с будущей женой Елизаветой.

В институте у Анохина был хороший друг из воцерковленной семьи, который помогал восстанавливать храм. Настоятелем этого храма и был отец будущей жены Василия Николаевича. Батюшка был многодетный, у супруги врио губернатора – 9 братьев и сестер. Тогда Елизавета еще ходила в школу, и, конечно же, юный студент Анохин не обратил на нее внимания. А когда прошло несколько лет, и Василий Николаевич уже работал у нас в Смоленске заместителем губернатора, тот самый друг пригласил его в паломническую поездку в Иерусалим. Вечером после богослужения паломники сидели дружной компанией, и батюшка начал разговаривать с дочкой через видеосвязь. Василий Николаевич сидел рядом, вспомнил, что это одна из дочерей батюшки. Оказалось, она уже выросла во взрослую красивую девушку! Попросил у батюшки телефонный номер. Тот сначала объяснил, что дочка у него очень самостоятельная, и случись что не так – помочь завоевать её сердце отец не сможет. Но телефон все-таки дал. Начали переписываться, созваниваться.

Первая встреча произошла именно в Смоленске – Анохин пригласил девушку в столицу области, здесь гуляли, общались, здесь стало понятно, что Елизавета – та самая. Здесь зародились и окрепли их чувства. Как и Василий Николаевич, Елизавета тоже полюбила Смоленск. Она даже не хотела переезжать отсюда в Москву, когда Анохина пригласили на работу в правительство России.

Сейчас у пары двое сыновей. Старшего назвали в честь дедушки – Николай, а младшего Василием. Полные тезки с отцом и дедом – это уже семейная традиция.

Любовь к Смоленщине – главный принцип

Василий Николаевич искренне болеет душой за Смоленщину. Когда он впервые приехал в Смоленск, был поражен его красотой. До этого в качестве федерального чиновника побывал во многих регионах, в том числе в других старинных городах Центрального федерального округа, но уверен: место, где настолько сохранилось культурно-историческое ядро России – только здесь. Самобытный город с богатейшей историей навсегда запал в душу. Василий Николаевич уверен: у всех городов есть свой характер. На взгляд Анохина, у Смоленска и Смоленской области характер очень терпеливый и одновременно очень мужественный. По-другому здесь и быть не может. Недаром девиз Смоленщины – «Несгибаемый дух всё превозможет».

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича.