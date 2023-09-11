«Смоленскэнерго» приняло участие в декаднике «Внимание – дети!»

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Декадник по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» прошел в филиале «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» с 30 августа по 8 сентября 2023 года. Мероприятия декадника были направлены на повышение дисциплины водительского персонала, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием взрослых и детей.

Сотрудники службы механизации и транспорта филиала во всех районах области и персонал, допущенный к управлению транспортными средствами, приняли участие в совещаниях по вопросам осторожного и внимательного управления транспортными средствами, ознакомились с информационными сообщениями ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, в том числе с участием детей. Водителям были проведены внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах сосредоточения несовершеннолетних. Проконтролирован выпуск автотранспорта на линию в технически исправном состоянии.

«Безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. В «Смоленскэнерго» на постоянной основе проводятся подобные профилактические мероприятия», - отметил директор филиала Андрей Сорокин.

Декадник по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» прошел в филиале «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» с 30 августа по 8 сентября 2023 года. Мероприятия декадника были направлены на повышение дисциплины водительского персонала, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием взрослых и детей.

Сотрудники службы механизации и транспорта филиала во всех районах области и персонал, допущенный к управлению транспортными средствами, приняли участие в совещаниях по вопросам осторожного и внимательного управления транспортными средствами, ознакомились с информационными сообщениями ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, в том числе с участием детей. Водителям были проведены внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах сосредоточения несовершеннолетних. Проконтролирован выпуск автотранспорта на линию в технически исправном состоянии.

«Безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. В «Смоленскэнерго» на постоянной основе проводятся подобные профилактические мероприятия», - отметил директор филиала Андрей Сорокин.